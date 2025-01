Esto no es una pareja es cosa de cuatro

Demasiado a menudo, la esfera informativa socialista cae en la trampa de Junts y se instala en el marco mental de que esta legislatura es cosa de Sánchez y Puigdemont o de Puigdemont y Sánchez. Son herederos de la manera cómo planteó las cosas Pujol en su momento cuando identificó a CiU con Catalunya y Felipe González lo rubricó, primero desistiendo de la querella de Banca Catalana y luego gobernando a cuatro manos. Pero esta manera de ver la coyuntura actual deja de lado algunos factores que son determinantes. En el Congreso, tan decisivos son los votos de Junts como los de Esquerra aunque haga muchos menos aspavientos. Y en Catalunya, Illa es presidente gracias a Junqueras por la incomparecencia forzada de Puigdemont que, además, quiere ser alternativa. A Illa, de momento, esto le cuesta estar sin presupuesto en el 2025 aunque si las cosas cambian podría tener los del 2026 en tiempo y forma.

No es fácil darle la vuelta este escenario. Esquerra no quiere copiar el estilo histriónico de Míriam Nogueras pero tampoco quiere quedarse siempre en un segundo plano. Tampoco quiere ni puede tontear con el PP y Vox aunque esta ya es una bala perdida por Junts después del asunto del decreto. Moncloa debe buscar otras fórmulas. Si la foto con Puigdemont no ha existido aún es porque el expresident no la quiso en un pasillo deprisa y corriendo. Quizás este hito podría ser primero para Junqueras con el tema de la financiación de fondo o incluso en primer plano.

Tras los episodios de esta semana, el horizonte de una legislatura española hasta el 2027 gana credibilidad, en especial si se sacan adelante los Presupuestos. Illa también necesita los del 2026 y se trata de crear en los próximos meses las condiciones para que eso pase. Ceñir el papel decisivo solo a Junts va en la dirección contraria. Seguir actuando como si Junts fuera Catalunya no sirve para abrir una nueva etapa. Pero claro Esquerra también tiene que dar señales en la misma dirección.

