Lo que marca la diferencia (y no es la tecnología)

Vanesa Nieto, Client Managing Director Arena Barcelona & Growth & Marketing Director Havas Media Network / Havas

En los últimos años, el marketing y la comunicación han evolucionado de la mano de la tecnología. A la fuerza, claro, porque el consumidor siempre ha ido por delante en la adopción de las nuevas tecnologías. Hoy, todo se desarrolla en torno al mundo digital y, en breve, todo se abordará, de una forma u otra, desde la inteligencia artificial.

Ante esta vorágine evolutiva que estamos viviendo en todas las categorías, la pregunta que seguramente nos hacemos muchos es: ¿qué es lo que en un futuro va a marcar la diferencia? Como no es nada fácil responder en positivo, os animo a pensar en negativo y a observar lo que "no" va a marcar la diferencia en las organizaciones ni en la comunicación.

Lo que va a marcar la diferencia no es la tecnología

Lo que va a marcar la diferencia no es la tecnología porque todos aquellos negocios que no adopten las nuevas tecnologías van a tender a la desaparición o van a sufrir mucho para conseguir mantenerse a flote. Recogiendo una reflexión de Richad Tobaccowala, «a la tecnología no le importa el modelo de negocio o la forma de trabajar de nadie», es un debe desde hace mucho tiempo. Estamos en un momento en el que la adopción de la IA es crucial para mejorar procesos y empezar a aportar más valor a nuestros clientes. En nuestro caso, ya hemos integrado la IA en los procesos y estamos empezando a notar que podemos cambiar la forma de operar, ganando agilidad y eficiencia.

Insisto, lo que va a marcar la diferencia no es la tecnología

Insisto, lo que va a marcar la diferencia no es la tecnología porque muchas empresas se han puesto como deberes invertir fuertemente en tecnología, en automatizar y mejorar procesos, pero eso no es suficiente para provocar un verdadero cambio en el negocio. Con la llegada de la IA el foco se ha puesto en aumentar la eficiencia y la eficacia, pero lo cierto es que debemos evolucionar los modelos de negocio. Y, para evolucionar de verdad, debemos incorporar nuevas formas de usar la tecnología como acelerador. Por ejemplo, en publicidad ya hemos entendido que la aportación de valor a los clientes no sólo pasa por ayudarles a invertir de forma más eficaz y eficiente, sino que pasa por disponer del talento y de una buena investigación que les permita entender mejor al consumidor para ayudarles a construir marcas más relevantes que generen un mayor retorno en el corto y largo plazo (en nuestra agencia, por ejemplo, contamos con el estudio 'Meaningful Brands').

Y no, tampoco van a marcar la diferencia los datos

Y no, tampoco van a marcar la diferencia los datos porque desde hace bastante tiempo todos hemos entendido que los datos nos capacitan y nos permiten tomar mejores decisiones. En la actualidad, disponemos de gran cantidad de datos en tiempo real y podemos medir casi todo. También es cierto que esta marabunta de datos nos está llevando en muchos casos a micro-análisis y micro-decisiones o a la parálisis por el análisis (esto sería motivo de un artículo en sí mismo…). Pero, sin duda, debemos iniciar el camino de integrar todos esos datos y medición para poder hacerlos accesibles e inteligibles. Nosotros hemos creado la plataforma Converged (su nombre es claramente demostrativo), donde convergen investigación, datos y activación para proveernos de insights aplicables en las estrategias de nuestros clientes, creando así un círculo virtuoso.

Lo que sí va a marcar la diferencia son las personas y su inestimable talento

Lo que sí va a marcar la diferencia, sin duda alguna, son las personas y su inestimable talento. Es indudable que todas las compañías vamos a invertir y a incorporar tecnología en nuestros negocios. La IA va a pasar de ser una novedad a convertirse en el pan nuestro de cada día. De hecho, lo que puede suceder si todos usamos la IA de la misma forma es que las estrategias del futuro sean demasiado parecidas. Gemelas. Iguales. Indiferenciadas. Y, en consecuencia, poco relevantes. Porque la tecnología y la IA no saben soñar. Como me recuerda una compañera, la IA es un becario formado en Harvard que tenemos que aprender a utilizar y, para ello, debemos aprender a preguntar más y mejor, a premiarla si realmente nos da buenas soluciones y entender que lo que nos aporta es tan sólo la semilla de lo que nosotros, las personas, podemos hacer germinar.

Las personas, cada uno de nosotros con nuestros talentos, vamos a marcar la diferencia en las organizaciones. Así, las características claves de los equipos del futuro pasarán por la generosidad, la colaboración y la conexión. De modo que los más exitosos van a ser aquellos que unan sus esfuerzos por conseguir objetivos comunes. Estando alineados y no alienados. Por tanto, creo que podemos afirmar sin dudar, que las personas somos las que soñaremos el futuro y ese futuro será posible gracias a la tecnología.