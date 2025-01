La bolsa y la vida. Trump, Europa, tipos y el futuro económico

Christine Lagarde, presidenta del BCE. / EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

La bolsa sube. La Reserva Federal mantiene los tipos de interés y el Banco Central Europeo los baja. Los resultados empresariales también animan las compras y como resultado el Ibex terminó la sesión de este jueves con un alza del 1,08%. Los 12.419,60 puntos del cierre son un nuevo máximo desde 2008.

Tipos de interés e inflación

Los bancos centrales de EEUU y de Europa han plasmado de manera efectiva la situación de sus respectivas economías. Mientras en Europa prevalecen las medidas dirigidas a potenciar la actividad económica, con una Alemania en serias dificultades industriales, en EEUU empiezan a vislumbrar que las decisiones del presidente, Donald Trump, pueden llevar tarde o temprano a despertar situaciones indeseadas en forma de inflación y crecimiento económico sólido. Ante un mercado laboral próximo al pleno empleo, las medidas contra la inmigración de Trump tendrán consecuencias en alzas de costes laborales e inflación. Elevar los aranceles, supone elevar los costes para los consumidores y las empresas, lo que desemboca en más inflación. Reducir los impuestos a las empresas, recortar gastos del Estado y elevar ingresos por impuestos a las importaciones puede no ser suficiente para apagar las tensiones inflacionistas pero reactiva la actividad en EEUU. Y la evolución futura del dólar en los mercados internacionales también será determinante.

Fredom24 y el escenario Goldilocks

Los expertos de Freedom24 son optimistas con respecto a EEUU. En su opinión, la situación apunta al llamado escenario Goldilocks o “Ricitos de Oro”, es decir, una perspectiva positiva de mercado que resulta de una situación económica de crecimiento que no es ni tan alto como para generar tensiones inflacionistas, ni demasiado débil como para provocar una recesión. "La persistencia de la desinflación permitirá a la FED continuar con sus recortes sistemáticos de tipos lo que, entre otras cosas, es importante para anclar las expectativas de un tipo neutral, que limitará los riesgos de presión sobre los inversores en un contexto de aumento de los múltiplos de valoración". Este grupo de inversión aconseja "la inclusión en la cartera de bonos a largo plazo con grado de inversión, incluidos los bonos del Tesoro estadounidense".

La política Trump y la inflación

Otros servicios de estudios y economistas son más reservados y prevén que la FED mantenga una posición prudente. Consideran que las medidas anunciadas por Trump tendrán consecuencias negativas para la economía estadounidense en forma de inflación. Para Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense y exministro de Industria, Trump está confundido con su idea de subir aranceles: "El arancel es un impuesto que se pone en la frontera a un producto importado, por tanto, ese impuesto lo pagan los americanos. De modo que va a hacer una agencia tributaria externa cuyos ingresos va a venir del dinero de los propios americanos, no de los de fuera". A los de fuera claro está, "se les va a perjudicar porque exportarán menos, pero no van a pagar nada", esto es, "esos ingresos lo van a pagar los americanos. Yo creo que no se lo han debido explicar bien", afirma Sebastián (LaSexta).

Política monetaria divergente e inversión

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, entidad aseguradora sin ánimo de lucro, mantiene que la política de bajada de tipos va a ser mucho más intensa en Europa que en Estados Unidos. "La divergencia en la política monetaria podría llevar a una apreciación del dólar frente al euro, lo que afectaría al ámbito comercial", explica. Del Pozo aventura que en Europa lo lógico sería una normalización monetaria que permita que los tipos a corto plazo paguen menos que los tipos a largo plazo, como suele ser habitual en condiciones normales. Esto contrasta con la situación en Estados Unidos. En su opinión, la evolución del empleo en EEUU será clave en las decisiones de política económica en los próximos meses.

*Este comentario de la evolución de la bolsa a corto plazo pretende combinar los datos del balance de la sesión con opiniones de quien escribe y otras de analistas. En la renta variable influyen múltiples factores que configuran lo que los expertos definen como tendencia previsible, en continuo cambio y cuyo análisis debe ser holístico, global, crítico y multidisciplinar. Pero no dejan de ser opiniones.