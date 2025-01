Comisaría de Via Laietana: de lugar de memoria a espacio memorial

La prefectura de Via Laietana serà lloc de memòria

Hace pocos días que el Gobierno del estado ha anunciado que este verano declarará "lugar de memoria” a la comisaría de la Via Laietana, como una de las acciones de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco, conjuntamente con una treintena de lugares relacionados con el franquismo. La figura de “lugar de memoria” es una de las novedades de la ley de memoria de 2022 y se aplica sobre espacios relevantes por su significación histórica vinculada a la memoria para protegerlos, para que sean espacios de reparación, de homenaje y de divulgación.

Que la comisaría sea declarada “lugar de memoria” tendría que ser el inicio de un proceso largamente reivindicado por las entidades de memoria y la sociedad civil organizada, que tendría que culminar en la resignificación del lugar transformado en espacio de memoria.

A fecha de hoy, el inventario de “lugares de memoria” no convence ni a activistas ni a académicos por su heterogeneidad. El listado actual está formado por 18 lugares, de los cuales 13 hacen referencia a hechos históricos del siglo XIX y entre los cuales encontramos la casa-palacio de Baldomero Espartero, el general que ordenó bombardear la ciudad de Barcelona dos veces. Y aun así, incluir la comisaría sería cierto reconocimiento que permitiría en el gobierno gestionar de pasada la demanda histórica y salir del paso a una situación comprometida, en la que la presión ciudadana no afloja.

Pero no basta con esta declaración. A la vista de lo que ha pasado durante los años de vigencia de la ley, la declaración para el Gobierno es solo un acto administrativo que no preconfigura ninguna política, a pesar de que tendría que ser exactamente el contrario. Por eso hace falta que sigamos siendo exigentes y reclamamos que el expediente administrativo se concrete en acciones memoriales.

Desde el edificio de Via Laietana 43 se dirigió, coordinó y planeaó la represión sobre la población barcelonesa durante 40 años. En sus aposentos se privó de libertad y se torturó a decenas de personas que el régimen franquista consideraba peligrosas para la construcción de su modelo de sociedad nacional-católica: militantes antifranquistas, libertarios, prostitutas, gitanos y gitanas, ateos, pacifistas, Testigos de Jehová, homosexuales, lesbianas y personas transexuales, mujeres que no encajaban en el estereotipo moral del franquismo... un universo colosal que fue vigilado, controlado y reprimido por una red coordinada desde la Via Laietana, que era centro de operaciones y de torturas al mismo tiempo.

El alcance de la represión fue tan grande, condicionó tanto la vida de la ciudad y las trayectorias individuales que su legado simbólico, ético y político es inmenso. Por eso el edificio tiene que ser un espacio de memoria, todo entero y en exclusiva. Tiene que dejar de ser una equipación policial, cerrada y sobreprotegida y tiene que transformarse en una equipación cultural abierta, que incorpore la participación de la ciudadanía en sus usos.

La marcha de la Policía Nacional será lo que marcará el inicio efectivo de su resignificación. Este hecho adquirirá un peso simbólico que, en sí mismo, será la primera de las acciones de memoria y de denuncia de la impunidad de los abusos que se han cometido en su interior. También es precisamente la imagen que el Gobierno del estado quiere evitar, pero es imprescindible que se dé para iniciar la reparación, y tiene que continuar facilitando que las personas represaliadas puedan acceder a la comisaría como momento de reencuentro íntimo con el lugar donde se cometieron los abusos, con el dolor y el pasado. Posteriormente, habrá que abrir las puertas al conjunto de la ciudadanía, a quien también se controló y privaó de derechos, como ejercicio de apropiación colectiva de un espacio que siempre se ha mostrado inaccesible y protegido con armas de fuego.

En paralelo, el estado tendrá que ceder el edificio al ayuntamiento de Barcelona, y establecer un modelo de gobernanza en el que Generalitat, ayuntamiento y las entidades de memoria de la ciudad gestionen la nueva equipación, que tendrá que ser un espacio de memoria, donde las represalidas encuentren el recogimiento necesario para la reparación y donde se explique lo que fue la represión del franquismo en la ciudad, se detalle quién la ejerció y se contextualice el papel de la comisaría de la Via Laietana en el entramado de centenares de puntos desde los que se ejercía el control de la población y que se repartían por toda la geografía barcelonesa (comisarías de barrio, escuelas religiosas, sedes de Falange, establecimientos militares, cuarteles, prisiones, campos de concentración y centros de retención, etc). Habrá que poner a disposición de la ciudadanía esta geografía del terror y generar una ágora donde debatir sobre la represión franquista, y también sobre el presente: sobre la tortura, los abusos y la privación de libertades en situaciones de represión política, a partir de la experiencia de la represión franquista.

La comisaría de la Via Laietana, pues, tiene que ser un espacio de conocimiento, de divulgación y de reflexión. Y lo tiene que ser en exclusiva.

Al inicio de este artículo he escrito en condicional que la declaración de «lugar de memoria» tendría que ser el inicio de un proceso que culminara en la resignificación de este lugar, pero desgraciadamente tengo pocas esperanzas de que esto pase; cuando menos, por el impulso del Gobierno del Estado.

Políticamente, el traslado de la Policía Nacional generaría una imagen y un mensaje inasumible para aquellos que quieren perpetuar el relato de la transición modélica y la igualación de las 'víctimas' y de los bandos. En un contexto de auge de la reacción y de la extrema derecha este episodio sería presentado como una claudicación contra el espíritu de la transición y de la unidad de España. No en vano, el ministro del Interior se ha apresurado a explicar que la declaración de «lugar de memoria» no implicaría el traslado de la policía e incluso el conseller de Justícia ha defendido la convivencia de los usos policiales y los memoriales.

La presencia de la policía conviviendo en el mismo edificio con las propuestas memoriales provocaría confusión y no abordaría la reparación que tienen que garantizar las administraciones públicas. La reparación empezará solo cuando se cambien los usos que se dan en el edificio y se convierta en un espacio de memoria, una equipación cultural.

La única garantía de la resignificación de la comisaría de la Via Laietana es el trabajo obstinado y riguroso de las entidades de memoria, donde encuentran cobijo buena parte de las personas represaliadas, que no desfallecerán en su reivindicación y continuarán exigiendo a todos los gobiernos unas políticas de memoria firmes y comprometidas, que superen las anodinas declaraciones administrativas y que acaben con el falso relato de la transición modélica.