Somos la Plataforma del Sí

Archivo - Molinos, aerogeneradores, energía eólica. / EP

La instalación de una fábrica de baterías, la construcción de una planta de revalorización de residuos, la ampliación de determinadas infraestructuras o la inversión en proyectos fotovoltaicos... Cualquier iniciativa desencadena la aparición de una plataforma de oposición al proyecto que no ve la oportunidad que representa. Pasa tan a menudo que, cuando una propuesta se hace pública, ya lo esperamos. Y pasa a menudo, entre los humanos, que las novedades las vemos como ataques en vez de oportunidades y los temores se acaban (mal)convirtiendo en argumentos en contra de todo. Se impone una cultura del 'no' a través de estas plataformas. Se hacen oír, sí, y a pesar de no ser mayoritarias, son capaces de parar proyectos que enriquecerían a nuestra sociedad y nuestras comarcas, que ganarían en equidad, prosperidad, y por qué no, sostenibilidad.

Resulta que lo queremos todo. Queremos hacer la transición energética pero no queremos aerogeneradores ni placas solares al lado de casa, queremos una economía fuerte pero sin nuevas fábricas, queremos movilidad y acceso a los suministros por todas partes pero no queremos las infraestructuras que nos aporten resiliencia... Todo no es posible, sin una apuesta clara por las oportunidades que se nos presentan. No sacar adelante algunos proyectos también tiene un coste para nuestra competitividad como país y, de rebote, como sociedad.

Para que esto no pase hay que buscar consensos que no nos bloqueen y nos permitan avanzar. Consensos como los que propusimos en abril del año pasado a los grupos políticos que se presentaban a las elecciones del 12 de mayo y en las cuales, desde el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, y junto a los compañeros de Camins, Canals i Ports, ponían por delante el beneficio común frente al individual para un sector público más ágil, para la transición energética, para la transición hídrica, para las infraestructuras y para la industria, motor indiscutible de prosperidad.

Con esta premisa -la necesidad de consenso-, y con la convicción de que la sociedad catalana necesita moverse y avanzar para no quedarse atrás, desde el Col·legi y la Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya pensamos que nos hace falta ‘La plataforma del Sí’, que dé soluciones a los retos planteados con actitud y voluntad de acción y extienda la mirada más allá de las legislaturas políticas, con decisiones que superen la parálisis por el análisis, con presupuesto, inversiones y marcos reguladores estables y confiables. Ha de ser una plataforma fundamentada en el rigor, el conocimiento y la pericia, para moverse y actuar con valentía y determinación para mejorar, desarrollando proyectos transformadores y asegurando el progreso y el bienestar para todos.

Nos lo reclaman los hechos y los datos. La descarbonización de la economía es una emergencia incontestable. Hay que acelerar sin complejos el despliegue de las energías renovables. La carencia de agua es un tozuda realidad que nos obliga a inversiones inaplazables. Del mismo modo, hay que poner al día las infraestructuras que condicionan la competitividad de nuestra economía. Con esta nueva plataforma, queremos asegurar el apoyo y el impulso de la industria como fórmula para crear valor, puestos de trabajo atractivos y mejor remunerados, que ofrezcan proyectos alentadores y con propósito por nuestro talento, especialmente el más joven, y que fomente una cultura innovadora, conectada con el mundo y resiliente a los altibajos de la economía.

Conseguir prosperidad y equidad, pues, está en nuestras manos, las de la Plataforma del Sí, que apoya los proyectos haciéndolos compatibles con el respeto al medio ambiente y buscando su viabilidad económica y el equilibrio territorial, con una mirada larga hacia el país y la sociedad que ambicionamos. Y hacemos un llamamiento para sumar esfuerzos con quienes compartan esta visión.

¡Nosotros apostamos y nos comprometemos por la Plataforma del SÍ!