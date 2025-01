Ojito con pasarse de techo

Trump no solo ha vencido. Lo ha hecho fiel a su estilo bravucón. Y le ha dado continuidad desde el primer instante, jaleado por sus fieles, a menudo gentes humildes, de clase trabajadora o de clases medias venidas a menos. Encuentran en Trump un consuelo, el que parecen no encontrar en ninguna otra parte.

Es algo que no solo sucede en EEUU. En Europa, la derecha gana enteros y la extrema derecha no deja de incrementar sus apoyos electorales en detrimento de la izquierda. Y España, por supuesto, no es una excepción sino un espejo de esta cruda realidad. El PSOE a duras penas aguanta el resultado electoral en el mejor de los casos, mientras a su izquierda el descalabro es un hecho en todas en las encuestas. Y no será por medidas sociales. Jamás se había legislado tanto con un acento izquierdista, transformador, de cambio. Y Catalunya tampoco se escapa a esa corriente de fondo. Nadie duda hoy de cuál sería la formación política que mayor rédito obtendría de unas nuevas elecciones.

La vivienda es hoy uno de los caballos de batalla. Tal vez el principal. Al punto que, en ocasiones, puede parecer que el derecho de propiedad se difumina. No hay duda que el precio de la vivienda –de propiedad o de alquiler- está desbocado en relación a los salarios. Po eso es necesario que sea esa una preocupación del gobierno, de aquí o de allí. Pero ¡ojito! No sea que queriendo resolver un problema se genere otro, desamparando al propietario ante un problema con su inquilino, si este se aprovecha de una legislación tolerante con los incumplimientos.

Resumiendo, por citar un caso del que he comprobado la veracidad. Una pareja de pensionistas, del Penedès, votantes de la izquierda, que decidieron alquilar un piso que se costearon ahorrando como unos campeones. Acordaron un alquiler social, por sensibilidad. Solo les pagaron el alquiler los dos primeros meses. Ya llevan más de tres años sin percibir un euro, pero con todos los quebraderos de cabeza imaginables. Lo llevaron a juicio. Ganaron. Y sigue sin servir de nada. Los inquilinos que jamás pagaron se niegan a irse. Y el juzgado timorato no se atreve a ordenar un desalojo. Y se preguntan, este par de abuelos pensionistas: ¿hasta cuándo? La derecha, en teoría, les ofrece su amparo, la izquierda (su izquierda) los ignora. ¿Daño colateral?. Veremos a quién tienen la tentación de votar, cuando llegue el momento, después de tanto hartazgo.

