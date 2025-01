Visca el Barça y Hala Madrid

El otro día, en 'El Hormiguero', dudaban de mi barcelonismo. Seguramente porque no soy un palmero de esos que aplaude todo porque sí. También me miran de forma extraña cuando aseguro que quiero que gane el Madrid si juega en la Champions. Nuestra sociedad nos obliga a elegir desde pequeños: primero, azul o rosa, después el Barça o el Madrid y ya en edad adulta, de derechas o de izquierdas. Ahora los algoritmos nos inducen a lo mismo. Instagram te ‘ofrece’ lo que te gusta en función de si te has parado a ver una publicación o has dado me gusta en otra y Netflix te recomienda películas según lo que ya has visto. ¿Os digo la verdad? Estoy harto de que me encasillen. Quiero protección a los empresarios para que inviertan y derechos para los trabajadores, que puedan pagar alquileres asumibles y tener una vida digna. Creo en el poder sentir y vivir como te dé la gana sin tener que justificarte ante nadie, pero respetando la sociedad en la que vives. Resido en Madrid, la ciudad que me acogió con veinte años, me dio trabajo y una manera diferente de entender la vida. Se llama más tiempo en la calle, más disfrutar de la vida y más socializar. Lo digo claro, me encanta el Madrid de ahora, el de Ayuso y Almeida. Y me entusiasma la labor de Collboni en Barcelona, un gestor que en pocos meses ya ha recuperado parte del espíritu de la ciudad maravillosa del 92. También me gusta Salvador Illa y esa ardua labor de intentar recuperar la Catalunya de todos.

Lo siento, no soy de izquierdas ni de derechas, me gusta el fútbol del Barça de Flick, el de la línea del fuera de juego adelantada, el del vértigo y el espectáculo. También disfruto con el fútbol del Madrid de Carletto, el del taconazo de Bellingham, el del cambio de ritmo de Mbappé, el de la magia de Vinicius o el del gol en el último segundo. Apreciaba el fútbol espectáculo que proponía Guardiola y ejecutaba Messi con los Xavi, Iniesta y compañía y también el camaleónico que desplegaba Mourinho, vertiginoso unas veces y especulativo en otras. El estilo único es una milonga, competir y ganar, al fin y al cabo, es lo más importante. Cada día lo tengo más claro, fuera etiquetas e ideas preconcebidas. Aquí hemos venido a disfrutar.

