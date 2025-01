Trump en Catalunya

Uno de los contrasentidos más dramáticos de este mundo es que no podamos votar al presidente que, nos guste o no, más influye en nuestras vidas. La paradoja es que quienes más van a sufrir a Trump quizás no sean ni los mismos estadounidenses sino los pobres habitantes de México, Groenlandia, Canadá, Colombia o Panamá, donde todavía no saben si en los próximos meses van a recibir unas sanciones, un misil, una agresión o simplemente unas palabras desestabilizadoras del loco que está sacudiendo el planeta. Lo que saben seguro es que no lo podrán votar: deberán contentarse con sufrirlo. Y a pesar de que Washington esté a más de 6.500 kilómetros de Barcelona, aquí tampoco nos libraremos de la onda expansiva de la banda de psicópatas que se han hecho con el poder en último imperio del mundo. Es posible que aquí, a pesar de que parece que ya somos oficialmente un BRICS, tardemos algo más en sufrir las consecuencias tangibles de toda esta pirotecnia de aranceles, expulsiones, amenazas y coacciones varias. Sin embargo, ya ha empezado a llegar lo más inmaterial, pero también lo más destructivo: con la triunfal llegada de Trump al poder se percibe ya un brusco cambio cultural, en el que los ultras se sienten legitimados para decir en público lo que antes solo susurraban avergonzados en privado.

La criminalización de los inmigrantes, la negación abierta del cambio climático, el odio visceral a los trans, el rechazo abierto a la homosexualidad o la exaltación a los ricos blancos como una raza superior eran, hasta hace muy poco, ideas monstruosas que no podían ni mencionarse, y en cambio en pocos días han empezado a abrirse paso no solo en la podredumbre de nuestras redes sociales sino también en pequeños círculos empresariales y políticos muy adinerados, en los que ya empezamos a oir frases del estilo “ya era hora de que alguien dijera las cosas por su nombre”. El pensamiento racista y filonazi de Trump despierta admiraciones cada vez más indisimuladas en algunos opinadores, como ya lo habían hecho las pulsiones genocidas de Netanyahu. El virus del populismo y el supremacismo trumpista, que desde hace tiempo nos infectaba, empieza a desmelenarse sin complejos en algún tertuliano, algún independentista, algún ejecutivo del Barça, algún empresario. Todos son muy fáciles de distinguir: se refieren a la izquierda como ‘woke’, reparten carnets de buenos catalanes y flirtean con Aliança Catalana. Curiosamente, también se creen liberales, pero tienen dificiultades para salvar sus propias contradicciones. Porque estos mismos que se escandalizaban con la anexión de Crimea y demonizaban a Putin, callan ahora con las violaciones flagrantes de Trump del derecho internacional en Groenlandia, Canadá o Panamá. Estos mismos que tanto proclamaban las bondades del mercado libre, nada opinan de los salvajes aranceles que anuncia la Casa Blanca. Estos mismos que nos martilleaban con las ventajas de la globalización, se han quedado mudos ante el proteccionismo pseudosoviético que reclama Trump. Sí, porque todos los que en nuestro país empiezan a quitarse la careta y prepararan ya su conversión a este nuevo anarcocapitalismo feudal, cada vez disimulan peor su sueño húmedo de una patria catalana limpia de inmigrantes, de homosexuales y también de pobres. Cierto, Trump y su corte de millonarios fascistas son un peligro para la humanidad, pero les tendremos que agradecer al menos que su victoria haya servido para desenmascarar definitivamente a nuestros farsantes liberales locales.

