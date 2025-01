Sánchez, los votos y las piedras

Pedro Sánchez. / EP

Pedro Sánchez domina con habilidad dos técnicas de la oratoria: la demagogia y la teatralidad, siempre adornadas con una arrogancia que le resulta innata. Pocos políticos son tan diestros al usar -con inteligencia- las emociones y las cuestiones sensibles para vender su producto político, y lo hace montado a caballo, con la épica del caballero que salva al pueblo del dragón maléfico. Entre la impostación, la soberbia y la demagogia, su discurso se reviste de superioridad moral, de forma que no comprarle la mercancía implica, inmediatamente, situarse fuera del territorio 'correcto' de la política. En realidad es una vieja táctica de los socialistas, que siempre han vendido la idea que son o ellos o la oscuridad, o ellos o la plaga de langostas, o ellos o el abismo. La memoria reciente está llena de campañas electorales con la cultura del miedo como lema recurrente, de forma que nada es nuevo, pero es cierto que Pedro Sánchez sobresale en este sesgo que, al final, pertenece al sinuoso y eterno método del populismo.

Lo que ha pasado con el decreto ómnibus contiene todos los elementos hasta ahora señalados: prepotencia, demagogia e histrionismo. La prepotencia -es decir, la soberbia propia del poder- está clara: ha presentado un decreto mastodóntico sin haber cerrado los acuerdos con todos los partidos que le han hecho presidente, convencido que 'no osarían' votar en contra. Con el añadido que ha colocado dentro del decreto medidas indiscutibles -jubilados, dana, transportes- con otras que necesitan mucho recorrido para tener consenso, cuando menos con Junts, parte esencial de cualquier acuerdo. Después de la prepotencia, y con el decreto tumbado, ha llegado la hora de la demagogia, usando a los sectores más vulnerables de la sociedad como arma arrojadiza contra los votantes del 'no', como si él no tuviera la culpa de lo que ha pasado. Los discursos que han hecho algunos de sus adláteres y él mismo son de un populismo tan burdo y manipulador, que compiten con otros populismos que ellos mismos condenan. Y sabiendo que con unos decretos-leyes concretos resuelven el tema del aumento de las pensiones o la dana inmediatamente. Finalmente, el exceso histriónico, con un Pedro Sánchez presentándose cómo un esforzado luchador que levanta pesadas piedras, en su heroica cruzada para encontrar los votos huidos. Dado que los votos que le faltan no están bajo las piedras, sino en Waterloo, la imagen del picapedrero Sánchez tiende al más puro ridículo.

Mientras todo esto ha pasado en la esfera política, la esfera mediática no se ha quedado corta, y el desfile de cortesanos socialistas que han salido en ayuda para amplificar la demagogia ha sido notable. Desde una Àngels Barceló, que ha hecho un editorial 'cum laude' en populismo chabacano, hasta otros que se han dedicado a disparar contra los nombres propios más próximos a Puigdemont, en una cacería que ha tenido a Josep Alay y a Míriam Nogueras en la diana. La intención es tan obvia como infantil: no atacar a Puigdemont directamente, porque todavía les hacen falta los votos, pero dar la imagen de un líder aislado, debilitado y secuestrado por los 'radicales'. Por cierto, todos estos viejos fustigadores socialistas, los Bolaños de toda la vida, que llevan décadas demonizando al catalanismo político en todas sus vertientes, desde el sobiranismo hasta el independentismo, tendrían que renovar su lenguaje, porque huelen a naftalina muy rancia.

Ni los jubilados, ni el transporte, ni la dana, ni las piedras que Sánchez levantará para conseguir salvar al pueblo tienen nada que ver con la situación. La única realidad es que hay un presidente que no recuerda cómo ha llegado a la presidencia, que desprecia a los aliados -tal vez porque algunos actúan como una alfombra-, y que lleva decretos elefantiásicos al Congreso sin tenerlos atados y acordados. Sánchez es el único responsable del rechazo al ómnibus, y ninguna montaña de basura demagógica que lance sobre sus adversarios desmentirá la evidencia. No gana porque no cumple los acuerdos y no es confiable. Así que no levante tantas piedras, si no quiere convertirse Sísifo. Solo hace falta que hable con quien tiene que hablar, renueve la confianza perdida y empiece a hacer política de consenso y no política de prepotencia. O esto, o la piedra volverá a rodar montaña abajo.