Presupuestos

Es del todo recurrente que los gobiernos apelen a la responsabilidad del resto de fuerzas políticas, cuando menos con las que comparten complicidades ideológicas y/o intereses estratégicos o tácticos, a la hora de buscar apoyos para aprobar el presupuesto. Una demanda que siempre se sostiene con argumentos relacionados con las necesidades del país y de su gente. Justo es decir que, a menudo, la demanda es estéril.

El último presidente en constatarlo fue Aragonès. El año 2024 contaba con el plácet del PSC a las cuentas. También el de los dos sindicatos mayoritarios y las patronales, así como el de las decenas de entidades sociales agrupadas en la Taula del Tercer Sector. En este caso coincidían, pues, clamores de responsabilidad con un apoyo popular incuestionable. Con todo, no salió adelante. Que Junts no se sintiera interpelado por el llamamiento del hoy expresidente era tan previsible como beligerante había sido Puigdemont hacia el republicanismo, al no haber digerido que Esquerra comandara políticamente Catalunya. Poco entendible, en cambio, fue que el batacazo proviniera del partido de Albiach, con argumentos inexplicables para parte de su militancia más cercana a los movimientos sociales o al sindicalismo. Las consecuencias, bastante conocidas: convocatoria de elecciones. Nuevo Gobierno y relevo de dirigentes clamando responsabilidad, incorporando, a diferencia de la legislatura anterior, la existencia de un pacto de investidura, que no de legislatura, que había permitido hilvanar un inicio de hoja de ruta compartida.

En todo caso, que las partes ya hayan reconocido que renuncian, cuando menos por ahora, a negociar el presupuesto del Govern se tiene que atribuir más a cuestiones exógenas que a la voluntad por parte de los firmantes de renegar de la colaboración. Lo prueba el hecho que, en las declaraciones públicas, tanto del president Illa como de ERC, haya prevalecido más la mesura que la astracanada. Los unos, no tirando todavía la toalla o afirmando que cuentan con los republicanos para sacar adelante medidas desde el Parlament para dotar de recursos a la implementación del programa de gobierno. Por parte de los republicanos, no oponiéndose o invitando el partido del gobierno a poner las luces largas para una negociación pausada para el siguiente ejercicio. Las dos formaciones políticas, pues, a diferencia de los 'juntaires', parece que hayan encontrado el punto de intersección de la “responsabilidad”. No es malo, atendiendo al momento de polarización política creciente y a las amenazas rampantes de carácter reaccionario que se ciernen sobre nuestra sociedad. Conscientes, todos, que los acuerdos están profundamente condicionados tanto por la envergadura de aquello firmado como por las circunstancias de cada uno de los protagonistas. Efectivamente, la decisión de ERC de votar la investidura no fue un camino de rosas para sus afiliados. Hay que recordar que entre el sí y el no tan solo hubo una diferencia de nueve puntos. Además, el partido se encuentra inmerso en un proceso congresual de donde tiene que salir la hoja de ruta estratégica, una vez resuelta la ecuación de quién la dirige. Es decir, encarar qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo.

No menos importante, corresponde al socialismo catalán asumir, por un lado, la exigencia de hacer realidad el cumplimiento total de los puntos pactados con Esquerra, la ejecución de los cuales les obliga a hacer cumplir al PSOE en cuanto a la quita (16.000 millones de euros) del Fondo de Liquidez Autonómica y a la financiación singular. Por otra parte, y de manera específica, corresponde al PSC ser receptivo a modificaciones que atañen a cuestiones sociales en su plan de gobierno y a tener una actitud activa en el despliegue de la Convención Nacional para la Resolución del Conflicto, incorporado en el pacto. Demostrar que esta convención para hacer posible un marco de diálogo entre todo el catalanismo político y la sociedad civil en pro de la construcción de una solución participada por la ciudadanía para una vía referendista no fue una concesión gratuita fruto de la necesidad de apoyos para la investidura, sino una oportunidad por metabolizar el pasado en clave nacional. Y, en justa correspondencia, tendría que corresponder a ERC el mismo convencimiento. Es decir, dejar fuera de sospechas que hubiera sido solo un peaje para apaciguar a los militantes más reacios al pacto.

Que Gabriel Rufián y sus compañeros del Congreso, en los últimos días y una vez más, hayan sabido discernir quiénes son los adversarios de los intereses de las clases populares y dónde recaen las complicidades, denota responsabilidad. Como también lo es que Junqueras e Illa, a pesar de los desacuerdos y las dificultades de ahora, no dinamiten ningún puente.

La responsabilidad de no descarrilar.

Suscríbete para seguir leyendo