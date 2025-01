Las reglas del juego

Aunque parezca mentira, el ajedrez es un juego que, a lo largo de la historia, desde los orígenes persas o hindúes y desde la Edad Media, ha sufrido numerosos cambios en las reglas. Las casillas no se diferenciaban por colores y no había enroque y no se podía matar un peón al paso, por ejemplo. Y la dama no poseía la amplitud de movimientos que tiene ahora. Desde sus inicios, siempre ha habido pequeñas o grandes variaciones, tanto en la forma de jugar como con los capítulos que gobiernan las competiciones. Desde la posibilidad de llegar a tablas (uno de los aspectos más controvertidos porque se percibe un aumento notable del pacto entre rivales) hasta la vestimenta que deben llevar los jugadores. El caso más reciente es el del número 1 mundial, Magnus Carlsen, que anunció que se retiraba del Mundial de partidas relámpago porque la FIDE no permitía que jugara en vaqueros. Al día siguiente de la prohibición firmó un contrato millonario con una marca de este tipo de pantalón y, al día siguiente, fue readmitido en la competición, que acabó ganando porque propuso un empate con el ruso Ian Niepómniashi, con quien compartió – para sorpresa de todos los analistas, que criticaron el insólito final – la gloria del triunfo.

Carlsen fue un niño prodigio y ahora es un chaval rodeado de polémicas, en la línea de los grandes maestros de la historia. Su última facecia ha sido promover un nuevo tipo de ajedrez, con cambios radicales. Lo llama Freestyle Chess y consiste en variar de entrada la posición de las piezas mayores. Es decir, se mueven igual, pero parten de espacios iniciales escogidos al azar, siempre en la última fila y siempre que el rey esté entre las dos torres. Dice que así es más divertido porque las aberturas clásicas son demasiado aburridas. Carlsen acaba de ganar el primer torneo profesional de Freestyle y está eufórico. El ajedrez es un juego simbólico, que puede ser entendido como una metáfora del mundo. Ahora, estas variaciones amenazan su esencia. Están cambiando las reglas y ya no sabemos si podemos seguir llamándoles así. Al ajedrez y al mundo.

