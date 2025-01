El mundo según Trump

Tras la primera semana y una batería de medidas populistas, ahora Trump tendrá que hacer frente a la realidad de un país que mantenía la influencia global gracias a una pujanza económica, militar y multilateral, que le permitían otear el horizonte con ventaja. ¿Qué plan tiene Donald Trump para seguir manteniendo la hegemonía mundial?

El imperio americano no está en declive, pero ha perdido fuelle. En economía, China está a punto del sorpaso. La globalización ha hecho desparecer la industria y la clase media ve el horizonte oscuro. No son los inmigrantes, sino la globalización económica lo que ha reducido su calidad de vida, deslocalizando empresas y abaratando productos que ya no tiene sentido fabricar en occidente. En lo militar, el dominio sigue siendo incontestable, pero lejos de querer mantenerlo, Trump le dice a Europa, con quien compartía visión y fuerzas, que ya no cuente con él. Y en cuanto al orden mundial, ha suspendido la contribución a todos los fondos internacionales, se ha salido del acuerdo de Paris por el clima y retira su financiación a la Organización Mundial de la Salud, un organismo creado entre otras cosas para prevenir pandemias y evitar nuevos colapsos. Todo un catálogo de intenciones que confirma, al menos a este lado del Atlántico, que EEUU lejos de ser un socio excepcional ha dejado de ser fiable.

Cierto que en innovación digital, que no es poco, la América de Trump sigue teniendo el liderazgo. Por eso hemos visto a los millonarios tecnológicos pegados a un presidente que va a desregular y despejarles el mercado. Pero eso mismo hizo Ronald Reagan con la industria y la economía y luego empezó el declive americano. Ahora, si Trump cierra el país sin contribuir al desarrollo global, construyendo una potencia solo con una élite económica y lideres radicales, puede que no tarde en llegar el declive. A diferencia de Europa, hay países como Rusia, China o India que esperan verlo para reforzar sus ambiciones globales en el caos que puede abrir el nuevo orden mundial.

Suscríbete para seguir leyendo