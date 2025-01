Lewis Dartnell, biólogo: "Nuestro cerebro solo puede gestionar 150 relaciones"

En realidad, Lewis Dartnell (Londres, 1980), profesor de la Universidad de Westminster, investiga la posibilidad de vida microbiana en Marte; pero no puede reprimir su pasión divulgadora. En el libro 'Ser Humano' (Debate), explora cómo nuestra biología ha influido en la historia de la Humanidad: del origen de la familia como institución al nacimiento de la Mafia, pasando por el auge de los Habsburgo y la toma de las peores decisiones por culpa de defectos de software del cerebro. Habló de ellas, el pasado lunes, en CosmoCaixa.

¿Empezamos por el origen de la Mafia?

Por una 'falta de ortografía' en el ADN, somos incapaces de sintetizar vitamina C. En la era de la navegación a vela, el escorbuto diezmaba a los navegantes que tardaban en tocar puerto, hasta que el médico escocés James Lind descubrió que el consumo de cítricos podía prevenirlo. La Royal Navy negoció con los agricultores sicilianos la producción de limones –su consumo le dio superioridad en la batalla de Trafalgar–, y estos pagaron a los forzudos locales para protegerlos. Los limones están en el origen de la Mafia.

"Los limones están en el origen de la Mafia"

Otra institución con raíz biológica es la familia.

La evolución nos dio cerebros grandes y, al andar derechos y tener un canal de parto estrecho, el bebé nace subdesarrollado. Si ambos progenitores cooperaban, tenía más oportunidad de vivir. Y ahí entró la oxitocina, como pegamento del apego. Más tarde, con el desarrollo de la agricultura y la propiedad sobre el territorio, no solo transmitimos el color de los ojos sino la riqueza acumulada. Algunos sacaron mucho partido de los aspectos reproductivos, como los Habsburgo, que dominaron Europa desde el siglo XVI.

Y aun así, estamos programados para no tolerar el juego sucio.

Comparados con los chimpancés y los bonobos, los humanos somos muy cooperativos y altruistas, y el resultado es la civilización en la que vivimos.

En la que EEUU aúpa a Donald Trump.

Sospecho que los norteamericanos votaron lo que creían más apropiado, pero les engañó. Desde las primeras órdenes ejecutivas que ha firmado, está favoreciendo a los milmillonarios. Y la riqueza de las multinacionales tecnológicas, superiores a la de estados soberanos, va en contra de nuestra naturaleza biológica.

"La riqueza de las multinacionales tecnológicas, superiores a la de estados soberanos, va en contra de nuestra naturaleza biológica"

Usted habla de los sesgos cognitivos. ¿Estamos en tiempos de festival?

Nuestro cerebro no siempre ofrece respuestas lógicas. Hay motivos evolutivos para no pensar en el futuro. Preferimos los beneficios a corto plazo y no arriesgar a esperar a que la recompensa llegue. Eso es problemático en situaciones tan complejas como el cambio climático. A lo largo de la Historia, hemos visto que cuando la gente lo pasa mal, tiende a comprar ofertas engañosas. El brexit y Trump son dos ejemplos.

"Somos animales de la Edad de Piedra atrapados en un mundo moderno. Tenemos muchas desalineaciones evolutivas"

¿La evolución no funciona como es debido?

Somos animales de la Edad de Piedra atrapados en un mundo moderno. Y tenemos muchas desalineaciones evolutivas. Por ejemplo, los cazadores-recolectores, que vivían en entornos de escasez, valoraban los alimentos con mucha grasa y mucho azúcar, y en el mundo moderno, donde son fáciles de conseguir, se dispara la diabetes, la obesidad y los problemas cardiovasculares.

No controlamos los excesos.

El número de Dunbar, por ejemplo, cifra las conexiones cercanas que nuestro cerebro puede gestionar: unas 150 personas, el tamaño medio de los grupos de cazadores-recolectores. Las redes sociales nos conectan a millones de personas, pero solo podemos tener relaciones significativas con unos 150. Otro de los errores de nuestro cerebro es el sesgo de confirmación: nos cuesta mucho admitir que nos hemos equivocado. Colón murió sin bajarse del carro, Irak fue invadido en 2003 y hoy hay algoritmos diseñados para amplificar la cámara de eco.

"Se podría argumentar que la evolución humana está en pausa, porque ya nadie muere de hambre, ni enfermedades"

¿Qué nos depara el futuro?

Una de las lecciones que da la Historia es que los humanos somos inteligentes y hemos demostrado ser brillantes a la hora de generar tecnologías para sobrevivir. Se podría argumentar que la evolución humana está en pausa, porque ya nadie muere de hambre, ni enfermedades, pero seguimos manejando la caja de herramientas de manera poco satisfactoria. Un área de investigación muy activa, llamada 'desesgamiento', trabaja en identificar los sesgos cognitivos para reducir su impacto y 'volvernos' más racionales e igualitarios.

¿Volvernos más igualitarios? ¿Cuál es el método?

En todo grupo de debate, normalmente es un hombre el que habla con más seguridad y los demás le dicen que sí, porque se sienten intimidados o porque no ven incentivos para presentar sus argumentos. Actualmente, se experimenta con grupos más pequeños y se anotan las ideas, de modo que al final se tome en consideración no a la persona con más seguridad, sino a las mejores ideas.

Suscríbete para seguir leyendo