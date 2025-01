Trump conquista Davos

Davos ha encarnado la apuesta de las élites mundiales por el libre comercio y el freno al cambio climático. Hoy todo está en revisión. El jueves, mientras el índice S&P de la bolsa neoyorkina alcanzaba su máximo histórico, Trump recibía en Davos, incluso antes de iniciar su discurso no presencial, un caluroso aplauso. Y el profeta de los aranceles ya había advertido en su toma de posesión que Dios le había salvado de dos atentados en la campaña electoral. ¡Por el bien de América!

Por eso el mensaje de Trump en Davos tenía pendiente a todo el mundo. Aunque no es Dios, sí es el hombre más poderoso de la primera potencia económica y militar. Insistió en su nacionalismo: "Vengan a fabricar a Estados Unidos, les ofrecemos impuestos más bajos que en cualquier otro país. Y si no lo hacen -tienen derecho- deberán pagar derechos de aduana que llevarán miles de millones de dólares a nuestro Tesoro y fortalecerán nuestra economía". La primera parte es lógica, aunque quizás más propia del presidente de un país mediano que quiera crecer. La segunda es preocupante porque refleja la idea de que América irá bien castigando a otros países. ¿Puede ir bien América a medio plazo -no dentro de dos años cuando se renueve la Cámara de Representantes- si el mundo resulta perjudicado? ¿Todo lo bueno para América es bueno para el mundo? ¿No le importa el mundo porque cree que América sabrá acotar todos los desórdenes?

Hay que abaratar el petróleo -no le importa el cambio climático- para bajar la inflación, reducir los tipos de interés y disparar el crecimiento. Y además, Rusia no tendrá dinero para pagar la guerra de Ucrania. El mejor de los mundos

Sobre Europa. Debe subir el gasto militar porque América paga desde hace mucho su seguridad. Y lo ha dicho el holandés Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, tiene razón. Pero exigir pasar del 2% del PIB en defensa (España aún no lo cumple) al 5% suena excesivo. ¿Una bravata para luego transaccionar? Y decir que "Europa nos trata de una forma muy injusta", amenazar con aranceles y quejarse de la carga fiscal y regulatoria a las multinacionales americanas parece desmedido. ¿Otra amenaza para negociar? Puede. Y hay un fallo de Europa. Trump quiere negociar con “hombres fuertes”, sea en Rusia, Arabia Saudí, China o Turquía y la UE no solo no tiene “hombre fuerte” sino una autoridad elegida de los 27 países. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, recomienda tomarse a Trump con “pragmatismo”. No hay otra opción. Y Christine Lagarde, presidenta del BCE (la “mujer fuerte” del euro) va más allá: “Europa está en una crisis existencial”. Quizás porque -alguien lo dijo en Davos- “está infra-invertida y super-regulada”.

Trump tiene su visión. El cambio climático no cuenta. América tiene que perforar más petróleo. Y Arabia Saudí debe hacer que baje el precio del crudo. Es una “falta” que aún no lo haya hecho. ¿Para qué? Para bajar la inflación que puede avivarse por el descenso de las importaciones (aranceles), la bajada de mano de obra (expulsión de inmigrantes) y una fuerte caída de impuestos. Así la Reserva Federal ya no tendrá excusas para no bajar más los tipos de interés e impulsar el crecimiento. El problema es que la Reserva Federal -por temor a un rebrote de la inflación- ya planea una pausa en la bajada de tipos. Pero Trump no entiende que la Reserva Federal sea autónoma. ¿Una amenaza a su presidente, Jerome Powell, al que nombró en su primer mandato pero que cree que no le obedece?

Según Trump, la inflación bajará (por el petróleo barato), no habrá déficit público (la bajada de impuestos se compensará con los aranceles) y por la poda de Musk a los funcionarios. Y América crecerá más con una gran desregulación. Además, la bajada del petróleo -el príncipe saudí obedecerá- bajará los ingresos de Rusia y Putin tendrá que negociar en Ucrania. ¿Oriente Próximo? Ya ha conseguido una tregua entre Israel y Hamás. El mejor de los mundos.

Trump es algo mesiánico. Sí, ha sido reelegido pese a que hace cuatro años violó la Constitución. Parecía imposible. Pero una de las grandezas de América es que hay contrapoderes. Así, un juez federal -a petición de fiscales generales de cuatro estados- ha suspendido cautelarmente la orden ejecutiva de Trump que prohibía que los hijos de inmigrantes ilegales tuvieran nacionalidad americana. Según el juez es una violación del artículo 14 de la Constitución que dice que quien nace en América tiene derecho a la nacionalidad.

Continuará.

Suscríbete para seguir leyendo