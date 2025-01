El fiestón catalán de Madrid y la posgala de los Gaudí

Asistieron todos los que confirmaron, pero los presentes fueron muchos más. Y es que la sala Goya de la Fábrica de Tapices de Madrid se quedó pequeña para los más de 500 concurrentes al primer al primer coctel de chef catalanes con estrella Michelin para presentar la distinción de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía 2025. Nunca antes se había hablado tanto en catalán en un mismo acto en la capital. El ministro Jordi Hereu, con la simpatía que le caracteriza, agradecía uno por uno la asistencia a los invitados, mientras el presidente, Salvador Illa, conversaba sin micrófonos con los periodistas. Illa no tuvo un 'no' para nadie y fueron muchos los que se acercaron a saludarle. Incluso se formaron colas improvisadas para departir con el presidente. Se dio un buen baño de masas. El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Samper, sonreía ante el éxito de la convocatoria. Estaba también el conseller de Agricultura, Oscar Ordeig, aunque sin la popularidad del anterior.

Uno podía conversar con el alcalde de Lloret, Adrià Lámelas, lector y gran deportista, o con la reconocida empresaria hotelera de esta misma localidad, Cristina Cabañas. Tampoco se lo perdió el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, al que vimos con uno de los catalanes más influyentes en Madrid y que no es otro que el presidente de Andema, Gerard Guiu. También estaba el alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, o la teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay. Todos ellos habían estado por la mañana en FITUR. Del sector empresarial destaca la presencia de Elena Foguet, la bussines director de La Roca Village, o el presidente de Hotusa, Amancio López, y su hija Clara o el expresidente del Círculo de Economía, Javier Faus. A este último, incluso en Madrid, le preguntan por la posibilidad de liderar una candidatura a la presidencia del Barça. Ante esa cuestión, Faus nunca contesta y siempre sonríe…

Vimos a la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, y la delegada del gobierno, Núria Marín, que son personas estimadas. El conseller de Deportes, Berni Álvarez, estuvo junto al secretario de Deportes, Abel García. Los dos han sido bien recibidos por la gente del sector. Saludamos a la directora de proyectos estratégicos de Consorci de Turisme, Anna Marqués, a la periodista catalana de la Sexta, Cristina Villanueva, y cómo no, con los verdaderos protagonistas de la fiesta: chefs como los hermanos Torres, Fina Puigdevall y el pastelero Oriol Balaguer.

Al final, saludamos y felicitamos a la mujer más feliz de la noche. Me refiero a Arantxa Calvera, la directora general de la Agencia Catalana de Turismo. Tenía motivos para ello. Ella fue la principal responsable del fantástico acto. Lo dicho: un éxito.

El chef catalán con más ofertas españolas

El día de descanso del Dakar, el chef catalán y participante del rally Nandu Jubany se dirigió al mercado de Ha’il y compró 8 kilos de sepia, 4 de unas gambas muy distintas a las de Palamós, y 10 de arroz. Con estos elementos y un sofrito improvisado preparó dos espectaculares paellas para cerca de cien pilotos y mecánicos. Allí estaban Nani Roma, el joven piloto, Edgar Canet, Isidre Esteve, Jordi Juvanteny, José Luis Criado o su inseparable copiloto Marc Sola. Jubany es un cocinero tan generoso como incansable. Un tipo capaz de dedicar su día de descanso en una de las competiciones más exigentes del mundo a cocinar, o de regresar a casa y celebrar su 54 aniversario bailando hasta las tantas. Su mujer, Anna Orte, le había preparado una fiesta sorpresa. Por cierto, a raíz del éxito deportivo ha recibido numerosas ofertas para convertirse en piloto oficial. Las ha rechazado todas. Su pasión por la cocina no se lo permite.

Nandu Jubany cocinó una paella en el Dakar para más de 100 personas / Cedida

Secuestrados en los Gaudí

Algún político de los presentes no pudo resistir y salió al lavabo a las dos horas y media de los Premios Gaudí. Este año, para evitar que la gente se levantara, no dieron ni un respiro a los presentes cuando por televisión se emitía publicidad. Luego, eso sí, la posgala fue más esplendida que en otras ocasiones. El gintonic salía de un barril como si se tratase de cerveza. La fiesta duró hasta pasadas las tres de la madrugada, aunque algunos como Jordi Bosch y la premiada Emma Vilarasau abandonaron antes. Se dejó ver poco el director de cine Dani de la Orden y su pareja Paula Malia, que ejerció de presentadora. Por contra, el actor Carlos Cuevas o el periodista Pere Mas se mostraron en plena forma. Incluso alguno de ellos se trasladó a la posterior fiesta clandestina... No se la perdió el guionista estrella de la noche, Eduard Sola. Lo que allí pasó no permite ser escrito...

