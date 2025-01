Los viejos progres contra Trump

Hay que ver lo tontos que son los americanos del norte, que se han hartado de la dictadura de lo políticamente correcto, de las minorías identitarias, del lenguaje inclusivo, del feminismo agresivo, de presuntos progresistas que viven de su progresismo, de la creciente censura izquierdista, de los tropecientos sexos, de no poder hablar de inmigración sin que te tachen de racista, de llamar facha a todo el que piense distinto y de que, en fin, los políticos dejen de lado las auténticas preocupaciones de los ciudadanos para dedicarse a lo suyo, que es vivir del cuento. Se han hartado de todo eso y han votado a Trump, como en otras partes del globo votan a Milei, Meloni, Le Pen, Orbán, la alemana Weidel, el austríaco Kickl o el holandés Wilders. Y la izquierda, esa izquierda que no sabe por dónde sopla el viento, se rasga las vestiduras pero sigue a lo suyo, que tan buenos resultados le está dando en todo el mundo.

En España se lleva mucho lo de criticar a los demás países cuando no votan lo que nosotros sabemos que les conviene. Así, los estadounidenses son imbéciles por haber elegido como presidente a Donald Trump en lugar de a Kamala Harris, de la que no sabemos absolutamente nada, pero como es mujer y asegura ser negra (o es negra y asegura ser mujer, uno ya no sabe), merecía ser presidenta. Los españoles nos podemos permitir mirar por encima del hombro a todos los demás países en lo que respecta a elegir gobierno, en eso somos los mejores, como salta a la vista. Es cierto que tenemos a un presidente con media familia investigada por la justicia, además de los altos cargos del Gobierno -incluyo entre “altos cargos del gobierno” al fiscal general, por méritos propios- que se hallan en idéntica tesitura, es cierto que dicho Gobierno existe gracias a una compraventa de votos con prófugos de la justicia, es cierto que ese Gobierno tiene por costumbre cambiar de opinión para engañar a los ciudadanos, pero el malo es Trump. Además, nuestro Gobierno se autodenomina de izquierdas, que es lo que cuenta.

Trump no deja de ser un aprendiz, lo primero que hizo como presidente fue indultar a los 1.500 acusados de tomar el Congreso. Los indultó sin solicitar nada a cambio, sin ni siquiera pedirles siete votos para poder seguir de presidente, que es lo mínimo que debe hacer un líder con carisma. Indultar a cambio de nada es de 'amateurs' de la política, los indultos deben servirle de algo al indultador, o pierden toda razón de ser. Biden ha demostrado ser mejor político, indultando preventivamente, pocos minutos antes de dejar de ser presidente, a todos los miembros de su familia que pudieran ser acusados en el futuro. Pedro Sánchez habrá tomado buena nota de cómo se hacen las cosas.

Como escribe Houellebecq en 'Sumisión', los últimos supervivientes del Mayo del 68 son momias progresistas agonizantes, sociológicamente moribundos, pero “refugiados en ciudadelas mediáticas capaces de lanzar imprecaciones sobre la desgracia de los tiempos y el ambiente nauseabundo que se extiende”. Lo hacen con Trump y con todo el que se desmarca de su credo. Barridos en prácticamente todas partes por la fuerza de los hechos, los progres-de-toda-la-vida subsisten en España como en una reserva zoológica, y desde esta reserva pontifican sobre cómo debería ser el mundo. Jamás van a cuestionarse por qué el mundo no es como ellos quisieran, porque, como es sabido, ellos están en posesión de la verdad y quien se equivoca es siempre el mundo. Pronto llegarán a España turistas de los demás países para observar en su hábitat natural al progre-de-toda-la-vida (Panolius Ceporrae), fotografiarse con algunos ejemplares sin salir en ningún momento del coche, escuchar cómo cantan La Internacional en noches de luna llena y hasta echarles algo de comer, siempre que no lleve cáscara. Más difícil será filmar su apareamiento, puesto que esos últimos individuos que subsisten en libertad ya no tienen edad para según qué actividades. En lugar de eso, los visitantes podrán asistir a una charla entre unos cuantos ejemplares, en la que estos se inventarán que estuvieron en París en Mayo del 68 y más tarde corrieron delante de los grises en España, esos cuentos constituyen su única razón de ser, aunque algunos -los más audaces- los coronan asegurando que destaparon una botella de champán el día que murió Franco. Deberán darse prisa los turistas y estudiosos, la biología es muy tozuda, los años pesan y en poco tiempo no quedarán del progre-de-toda-la-vida más que algunas parejas de la especie, ocultas en cuevas de difícil acceso. Hay quien ha propuesto disecar a algunos individuos para que las generaciones venideras sepan de su existencia, pero al tratarse de un espécimen cuya característica más representativa es la infatigable verborrea, no tendría mucho sentido dar trabajo al taxidermista.

