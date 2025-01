Señoría, un poco de empatía

Es cada día más frecuente, por desgracia, que los medios de comunicación intervengan directamente cuando se administra justicia penal. Lo venían haciendo en determinados juicios orales, en los que excepcionalmente se les dejaban grabar íntegramente las sesiones, como pudo ver toda España con el juicio del 'procés', pero nunca se había autorizado la difusión íntegra por los medios de algo tan sensible como las declaraciones sumariales de víctima y agresor en un supuesto de violencia doméstica, entre otras razones, porque las causas penales hasta que llega el juicio oral, son secretas para quienes no son parte en el juicio, pero especialmente en los casos de violencia doméstica, en los que la nueva ley del 'solo sí es sí', que auspició Irene Montero, ordena a los poderes públicos que regulen la intervención de los medios de comunicación social en orden a preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y demás derechos de las víctimas.

Esta 'filtración' a los medios de un acto judicial que debería ser secreto puede que haya sido causada por alguna de las partes, pero esto no es excusa para que el juzgado que lleva este caso no tome las medidas correspondientes frente a este atentado a los derechos de la víctima porque, en caso contrario, se está haciendo cómplice de un trato indigno y degradante, que ha escandalizado a toda España.

Claro que esta filtración, no hay mal que por bien no venga, ha permitido a la ciudadanía observar en vivo y en directo cómo un juez de instrucción incumple flagrantemente los claros mandatos que la ley le da para la investigación de esta clase de asuntos, que obligan a jueces y tribunales, como mandato expreso, a preservar la dignidad de la víctima, evitar el proceso de revictimización y la violencia institucional en trámites tan delicados, e incluso imponen que a los jueces les den una formación específica, o incluso que se creen órganos judiciales especializados, a cargo de magistrados debidamente formados para ello, todo lo cual aún brilla por su ausencia en nuestro foro judicial.

Si han tenido ustedes la triste ocasión de ver estos interrogatorios del juez Carretero se habrán quedado tan atónitos como yo, observando cómo un magistrado interroga a la víctima de una agresión sexual de forma diametralmente opuesta a como la ley ordena. No solo interroga sin el mínimo respeto y consideración, sino que, a cada pregunta del magistrado, por ejemplo, si le introdujo la lengua en la boca al principio de la agresión, al contestar la víctima que sí, le vuelve a preguntar “¿así le metió la lengua en la boca?”; o cuando le dice que la llevó violentamente hasta la habitación, le pregunta si una persona concreta pudo ver como la arrastraba, y al contestar la víctima que no se fijó, le repregunta “¿y no dijo algo usted algo para que ellos [sus amigos] lo pensasen?”. Pero lo más es cuando el magistrado pregunta si Errejón se sacó el miembro viril, y la víctima contesta que sí. Inmediatamente repregunta el Juez “¿Se lo sacó para qué?”. El magistrado debe conocer algún uso alternativo del pene en esta clase de situaciones.

El resultado final de este sainete es que la víctima de una agresión sexual por parte de un personaje público tan notorio como Íñigo Errejón, originariamente del mismo partido que tuvo la iniciativa de aprobar la ley del 'Solo Sí es Sí', y miembro de la plataforma Más País, que también votó dicha ley en el Congreso de los Diputados, se ve escarnecida ante toda España, con un interrogatorio infame, en el que se la ridiculiza y victimiza, mientras que Errejón, al que no está de más recordar ahora, como decía en 2020, que “no hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres”, ahora, cuando le ve las orejas al lobo, acusa a Elisa Mouliaá de haberlo denunciado en falso.

Creo que tiene razón la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en entristecerse por lo que ha sucedido, a mí me pasa lo mismo, pero creo que esto no puede quedar así, impunemente, y que deben depurarse responsabilidades, y empiezo a pensar que si se materializa el anunciado cambio legal en cuya virtud sean los fiscales los que instruyan las causas penales no estará de más que, en cumplimiento de la ley, se cree un cuerpo de fiscales especializado en violencia contra la mujer.

