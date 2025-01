La hora de la verdad de la Barcelona metropolitana

El debate sobre el perímetro de la metrópolis de Barcelona y sobre su gobernanza planea sobre la política catalana desde los años 80... del siglo pasado. Tres organizaciones del ámbito económico -Cercle d'Economia, Barcelona Global y Foment- le han dado en los últimos meses un nuevo impulso. El tema está más candente que nunca. EL PERIÓDICO dedicó a finales de diciembre un dosier especial sobre la oportunidades de la Barcelona de convertirse en la gran área metropolitana del sur de Europa. Los agentes económicos plantean que sin una apuesta política clara, sin una ampliación de una manera u otra del perímetro del actual AMB y sin un sistema de gobernanza que elimine "las murallas", en palabras de Jaume Guardiola, se puede perder esa oportunidad. De manera que este jueves invitaron a alcaldes, agentes económicos y partidos políticos a debatir sobre la cuestión. Y surgió el bombazo: se dan las condiciones para que pasen cosas. Abrió el fuego el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que pidió a todos los implicados "la máxima ambición" porque el Govern pondrá toda la carne en el asador. Y el alcalde de Barcelona recogió el guante. De lo que allí se escuchó se desprende que el momento es ahora y que pueden pasar cosas en la dirección adecuada.

Los alcaldes convocados -Meritxell Budó de La Garriga, Xavier Fenollosa de Martorell y Antonio Balmón, de Cornellà- coincidieron en que el perímetro de la Barcelona metropolitana debe abarcar todo el territorio que se encuentra a una distancia de hora y media en tren, en que la eliminación de las murallas no pasa en ningún caso por la absorción de los municipios como se hizo en Madrid y en que la gobernanza no se logrará creando una nueva administración sino consiguiendo que las actuales tengan una política metropolitana, empezando principalmente por la Generalitat y aquí Balmón fue especialmente exigente con su correligionario y president de la Generalitat Salvador Illa. Subrayaron también en que los principales retos a afrontar con dimensión metropolitana son la vivienda, el desarrollo económico, la movilidad sostenible y las desigualdades sociales. Los agentes económicos reclamaron con toda la razón simplificación administrativa y el final del bloqueo de determinados proyectos estratégicos, especialmente en infraestructuras. Mientras que los partidos políticos se abrieron a repensar en la metrópolis algunas instancias administrativas que pueden ser útiles en otros ámbitos como es el caso de los consejos comarcales. Con lo que se escuchó en el Cercle, si fuera Illa, no dudaría en apostar por este camino en la nueva etapa que pretende protagonizar.

