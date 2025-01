La Europa de las lamentaciones

Cada país, a lo suyo. Al otro lado del Atlántico, todas las imágenes destacan a los invitados de lujo en la ceremonia inaugural de la nueva etapa de Donald Trump el pasado 20 de enero. Son los fundadores/dueños y/o primeros ejecutivos de las grandes empresas tecnológicas que controlan nuestras vidas. Vigilan qué compramos, qué buscamos, adónde vamos, qué vemos y con quién nos relacionamos. Para ellos somos simples datos, números, que nos venden al mejor postor gracias a unos algoritmos mágicos que mueven genios de las matemáticas.

Más cerca, en un pueblo suizo llamado Davos, conocido por los amantes de la literatura germana por la obra de Thomas Mann 'La montaña mágica', una foto retrata una amena conversación entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y varios miembros de su gabinete, con los primeros ejecutivos y algún principal accionista (Acciona/Entrecanales) de empresas energéticas, constructoras y banca. Los de casi siempre, tan atentos al Boletín Oficial del Estado como a las últimas ocurrencias fiscales del Gobierno de turno.

Las relaciones y la convivencia -aunque puede ser también connivencia- entre mundo empresarial, financiero y los mandatarios políticos ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en todos los países donde ha habido y hay libertad de mercado; en los que se impulsa la creatividad y el crecimiento empresarial en nombre del progreso. Unos quieren vender para ganar dinero y otros tienen la soberanía otorgada por los ciudadanos para legislar acorde con la ideología que marcan sus programas y su proyecto de país. El problema puede surgir cuando la opinión pública y publicada empieza, no solo a intuir, sino a creer, que hay empresas o grupos de empresas en sectores determinados que empiezan a tener un exceso de poder. Un poder casi ilimitado que acaba por perjudicar la competencia y, por tanto, a la propia ciudadanía.

Estados Unidos sirve como referencia histórica. El 14 de septiembre de 1901 fallece asesinado el presidente William McKinley, representante del partido republicano. Le sustituye inmediatamente su número dos, Theodore Roosevelt, con una edad de 43 años. Miembro de una familia patricia de origen angloneerlandesa, Roosevelt era un verso libre dentro del partido. En sus cargos previos había denunciado la corrupción política. Su figura se había realzado por su papel en la guerra de la independencia de Cuba contra España, en 1898.

Una vez en el cargo, Roosevelt decide emprender una batalla legal para poner fin a los oligopolios bancario y energético que controlaban el país y perjudicaban la libre competencia. El banquero J.P. Morgan y los barones petrolíferos se convierten en sus enemigos públicos. No era admisible que tanto poder económico estuviera en manos de unos pocos.

Otro presidente republicano, el general Dwight Eisenhower (1953-1961), alertó al final de su mandato del poder del complejo industrial-militar, que podía acabar controlando el país. Eran tiempos de carrera espacial, que empezaría liderando el presidente John F.Kennedy con el objetivo de que no ganara la extinta URSS, y se estaba a las puertas de la escalada de la guerra de Vietnam.

No da la impresión de que Donald Trump vaya a seguir la estela de sus predecesores republicanos usando los medios legislativos y jurídicos para obligar a romper en pedazos los oligopolios tecnológicos. Todo lo contrario. Su intención es convertirlos a ellos en sus aliados, facilitarles todo para que sigan creciendo a lo largo y ancho del planeta en nombre del MAGA (Make America Great Again). No quiere que Estados Unidos pierda comba frente a la amenaza china. Para él, su objetivo es poner a todo el entramado industrial tecnológico de su país para dominar el universo de la inteligencia artificial y que no quede en manos de China.

La estrategia de los Estados Unidos de Donald Trump gustará o no, caerá mejor o peor, pero es una estrategia clara y sin matices. Desde la Unión Europea pueden nuestros representantes seguir mareando la perdiz, elaborando complejas regulaciones, o intentar poner las puertas al campo. Si Amazon, Netflix, Google, Twitter/X, Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla y un largo etcétera no son europeas, no es culpa de Trump, sino de nuestros BOE.

