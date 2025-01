Turismo, un sector que crece y madura

Turistas con maletas caminan por el Passeig Marítim de Sitges (Garraf), la pasada Navidad. / FERRAN NADEU

La feria de turismo Fitur abre este miércoles sus puertas en Madrid en un momento dulce para este sector. La actividad turística creció en 2024 un 6,5%, el doble que el conjunto de la economía española, y ha sido el responsable de la cuarta parte del crecimiento económico del país en este último año. Con datos aún pendientes de confirmar por el Instituto Nacional de Estadística, diversas estimaciones (del Ministerio de Industria, de CaixaBank Research y del lobi turístico Exceltur) avanzan que se habrá alcanzado la cifra récord histórica de 94 millones de visitantes extranjeros y que el porcentaje del PIB atribuible al turismo oscilará entre el 12,9% y el 13,1% del total, con expectativas de crecer hasta el 13,2% o el 13,5% el año próximo. Y si en algunos momentos del año algunos destinos turísticos daban señales de inquietud porque la ocupación y afluencia que experimentaban no acababan de cuadrar con estos datos macro, quizá sea porque el turismo nacional, que optó por un patrón de consumo más local tras la pandemia, ha vuelto a viajar cruzando las fronteras españolas. Es un cliente al que no se puede renunciar y hacia el que se orientan gran parte de las propuestas que las distintas comunidades autónomas y ciudades presentan estos días en Fitur, cada vez con más destinos diversos presentando nuevos atractivos a los visitantes en una competencia que obliga a que ninguno de ellos pueda dormirse en los laureles.

La experiencia de la desaparición brusca de toda actividad turística durante la pandemia sirvió, o debió servir, como vacuna para los discursos turismofóbicos más primarios. La capacidad del turismo de generar empleo tanto entre puestos de trabajo cualificados como no cualificados y de distribuir riqueza por el territorio no tiene reemplazo, y la apuesta por la reindustrialización o la innovación con más valor añadido no llegan como sustituto a la dependencia de este sector sino como suma en una economía próspera y diversificada. Pero al mismo tiempo, otra transformación se ha consolidado en estos últimos años. La conciencia de que el crecimiento no puede ser ilimitado ni a cualquier precio y de la necesidad de madurar el modelo turístico, un proceso que incluye desde movilizaciones que reflejan el malestar ciudadano en los destinos más saturados hasta una reflexión asumida por el propio sector y que está creando un nuevo consenso sobre cómo gestionar esta actividad.

El pasado verano, el lobi de la industria turística Exceltur hizo público su manifiesto 'Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo' en el que reconocía que los ciudadanos, al mismo tiempo que son receptores de beneficios locales, reclaman «soluciones ante los efectos indeseados provocados por un crecimiento a veces desordenado y mal gestionado con visión de corto plazo», como «la progresiva saturación estacional de determinados destinos urbanos y vacacionales, la gentrificación que supone las dificultades de acceso a la vivienda en los centros de algunas ciudades» o el «deterioro de algunos espacios naturales por una mayor presión turística de la deseable». La respuesta ha de pasar por un modelo turístico que puede seguir generando más prosperidad y haga que su éxito sea sostenible, por las vías de desmasificación, la diversificación y la desestacionalización.