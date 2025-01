Israel y los palestinos frente a la nueva administración de Washington

Mike Huckabee, de 69 años, dedicado ministro baptista, será el próximo embajador de Estados Unidos en Israel, según lo hizo saber Donald Trump en noviembre. En declaraciones a Fox News, Huckabee ha dicho esta semana que se opone a la creación de un Estado palestino en los territorios ocupados. Huckabee, que asegura que no cabe otro Estado en la zona, ha estado respaldando incondicionalmente a Israel desde hace muchos años. Por lo tanto, no es una nueva posición derivada de su próximo nombramiento, aunque es reveladora de la actitud que la nueva administración tiene ante ese conflicto de Oriente Próximo.

Durante su carrera, Huckabee ha expresado a menudo su aceptación de las colonias judías levantadas en Cisjordania desde la guerra de 1967, que son ilegales según la legislación internacional. En su opinión, no existen “colonias” o “asentamientos”, sino que las localidades implantadas por la fuerza en Cisjordania son “comunidades”, “barrios” o “ciudades”, en función de su tamaño. Esta misma posición es la del Gobierno israelí, que se esfuerza por sacar a los palestinos de sus tierras a diario.

Los cuatro años que seguirán a la jura de Trump pueden ser decisivos para la consolidación del Gran Israel. Trump afirma que aspira a resolver el conflicto, y para ello va a apretar las tuercas a los palestinos todo lo posible. En su primer mandato ya adoptó decisiones novedosas, como fue reconocer la anexión del Golán sirio y reconocer a Jerusalén como capital del Estado judío. No cabe duda de que puede llevar las cosas más lejos en este segundo mandato, y no hay que olvidar que cuenta con una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado, que respaldará una orientación pro-israelí de la administración, con el apoyo incluido de congresistas y senadores demócratas.

Ante este escenario poco pueden hacer los palestinos, cada día más acorralados. El presidente Mahmud Abás es un mero pelele, con quien los israelís juegan sin descanso a crecer en todas las direcciones de Cisjordania sin contar con ninguna oposición de la Autoridad Palestina. Abás cumplirá en noviembre 90 años y no ha dado ninguna indicación de querer abandonar el cargo, ni ha nombrado sucesor. Su gobierno ha sido catastrófico para los palestinos, que han asistido, con pasividad en su inmensa mayoría, a una creciente expansión israelí. Además, el presidente palestino ha perseguido, con la ayuda del ejército israelí, a todos los milicianos que combaten la ocupación, incluidos los de su propio partido Fatah. Cuando empieza 2025, se diría que la situación no puede ser más dramática, aunque parece que sí lo será cuando comience a operar la nueva administración.

El alto el fuego recién alcanzado entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza no sabemos exactamente hacia dónde nos va a dirigir en el avenir más próximo. Binyamín Netanyahu en ningún momento ha sido claro respecto al día después. Durante muchos meses, políticos y periodistas le han pedido que manifieste sus planes para después de la guerra, pero no lo ha hecho. Probablemente, se trata de una omisión voluntaria y calculada, y no obedece a un descuido. La no existencia de planes dará al primer ministro más libertad para actuar en la Franja. Los rumores de que Israel y Estados Unidos se disponen a expulsar a una parte imprecisa de la población de Gaza están circulando desde hace días con mayor intensidad en Estados Unidos e Israel, y no parecen rumores descabellados en el contexto actual.

El segundo mandato de Trump se presenta como un periodo que podría ser de grandes cambios en Oriente Próximo. Aunque Trump tendrá muchas otras ocupaciones, no parece probable que la cuestión israelí ocupe un segundo plano entre sus preocupaciones. Pronto se verá si el flamante presidente entra a saco en la región. En Israel se espera una visita de Netanyahu a Washington a mediados de febrero. Esta vez Trump ya está experimentado y con toda seguridad tendrá ideas más simples que durante su primer mandato, algo que solamente puede perjudicar a los palestinos. Es obvio que Europa no cuenta; en realidad nunca ha contado. Ahora Europa anda inquieta ante la posibilidad de que Washington arrase con lo poco que queda de la democracia liberal y de los valores europeos, que solo sirven para tranquilizar conciencias en el Viejo Continente.

