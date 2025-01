Collboni asume su minoría, finalmente

El Gobierno de España, el de la Generalitat y el de Barcelona están obligados por imperativo de las urnas a negociar para poder gobernar. El hecho ha sido celebrado por todos los implicados como excelsa expresión democrática, aunque les resultaría difícil precisar las ventajas de esta circunstancia en cuanto a eficacia respecto de la principal obligación de todo gobierno: gobernar. Tanto Pedro Sánchez, como Salvador Illa y Jaume Collboni llevan meses buscando un acuerdo presupuestario con sus socios preferentes, unos pactos que no acaban de llegar, entre otras razones porque la parálisis subsiguiente suele constituir la primera crítica al Ejecutivo por parte de estos interlocutores.

En este contexto, el PSC ha roto las negociaciones con los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, alegando la pérdida de tiempo que supone reunirse eternamente con un grupo que no está dispuesto a flexibilizar sus posiciones. Alguien tenía que hacerlo para romper con la idea de la negociación como sucedáneo de un círculo vicioso agotador y seguramente desconcertante para los propios electores.

A Collboni no se le escapará la dificultad de gobernar con las cuentas del año pasado, sin embargo, habrá llegado a la conclusión de que no siendo la ruptura el resultado ideal, sería mucho más costoso para su gestión el aceptar como intocable una apuesta de sus antiguos socios que él prometió reformar. La reserva del 30% para vivienda social en las nuevas promociones fue una de las decisiones estrella de la etapa de Ada Colau, muy contestada y sin resultados significativos para paliar la gravedad de la crisis de la vivienda en Barcelona.

El contundente anuncio de la ruptura por Jordi Valls, responsable de Economía y Hacienda, tiene por sí mismo un valor político innegable: asumir el gobierno en minoría sin más dilaciones. El PSC y PSOE viven en los otros escenarios una situación parecida, aunque no idéntica. Si en alguna institución el gobierno en minoría es llevadero es en un ayuntamiento, gracias a la capacidad ejecutiva de la alcaldía. Además, Collboni obtuvo la alcaldía gracias al PP, lo que le aportó un mayor desgaste en imagen que en compromisos políticos de trascendencia, en contraste con los asumidas por Sánchez e Illa en sus investiduras. Aquellas promesas, en su mayoría todavía por cumplir, seguramente por rozar el límite de lo que podían ofrecer, les complican ahora la negociación presupuestaria.

El catálogo de concesiones a los partidos independentistas disponibles por parte del Estado, bien directas o bien a través de la Generalitat, no es infinito. Esta evidencia beneficia a sus interlocutores, cuya lucha ahora mismo se limita a hacer encallar al Estado del que no pueden librarse. Los portavoces del Gobierno de Illa empiezan a dar señales de dar por perdidos los presupuestos y resignarse a gobernar con lo que hay. Sánchez todavía no, aún se resiste a asumir la predisposición existente en su propio partido desde hace meses a gobernar con presupuestos prorrogados.

