Víctor Font, descolocado

El empresario Víctor Font.

Está claro, no ha sido una buena estrategia aliarse con toda la oposición para intentar derribar a Laporta. El opositor Font se ha quedado en fuera de juego, desubicado. El actual presidente estuvo al filo del precipicio con la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor, pero salvó el 'match ball' en el último instante, como suele hacer. Ahí, en una situación muy delicada para el Barça como institución, el fundador del diario 'Ara' buscó sacar partido. Aprovechó la debilidad del presidente y de su junta para intentar obtener rédito electoral. Fue sorprendente. Hasta ahora, Font se había mostrado como un tipo solvente y cauto, pero su cambio de actitud llama la atención. Resulta evidente que tiene nuevos asesores. El caso es que la inscripción final de los jugadores, la capacidad del club para fichar al cumplir la regla 1:1 o la manita al Madrid han dejado descolocado al aspirante. Tanto, que ni siquiera ha mostrado alegría por las buenas noticias. Es simple, un culé es el que celebra que a su club le vaya bien, el que festeja ganar un título al eterno rival.

La estrategia de acoso y derribo de Font se difuminó en dos días y no le quedó otra que intentar lavar su imagen acudiendo a Rac1, con Basté. Ahí vimos a un hombre nervioso, irascible y con un discurso agresivo que desconocíamos. Aunque, ojo, el fracaso de la oposición no debe esconder una realidad: Laporta no puede depender de su habilidad para salvar situaciones límite. El presidente debe rodearse de los mejores, y en la actual junta hay gente válida. Que les ascienda ya. Hay que poner a gente con criterio, conocimiento y personalidad para hablarle claro al presidente y no solo decirle lo que quiere escuchar. Font, por su parte, ha perdido una gran oportunidad. Ya no es el único rival de Laporta, ha dado visibilidad a todos los que ha necesitado a su alrededor para hacer ruido. Ayer volvió a insistir con otro comunicado junto a ellos, reclamando “transparencia” y que el presidente se someta a una cuestión de confianza a final de temporada. El socio culé no quiere fuegos de artificio y tampoco es partidario de movimientos oportunistas. El 'soci' busca estabilidad. La prisa le ha jugado una mala pasada a un tipo válido como Víctor Font. Aprenderá.