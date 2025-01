Mickey Rourke y Kim Bassinger en '9 semanas y media', película dirigida por Adrian Lyne

Desde hace unos meses soy capaz de recordar cosas que sucedieron hace cuarenta años, y sin venir a cuento. El sábado, despierto a las cinco y media de la mañana, de repente me acordé de mi primer libro del Círculo de Lectores. Había creído siempre que ese lugar le correspondía a 'Las dos después de medianoche', de Stephen King. Pero no. En realidad, recordé el libro, pero no el título ni el autor. Simplemente me repiqueteaba en la cabeza que su protagonista era un detective de Los Ángeles. A ese pobre dato se reducía mi convicción. Debí de prestarle el libro a alguien, que nunca me lo devolvió. A lo largo de la mañana, como un cordero que se asa al horno, el recuerdo fue madurando. Me sonó, por ejemplo, que se había rodado una película basada en la novela. Quizá la protagonizó Bruce Willis, dudé. Busqué en su filmografía y no encontré nada que me acercase a lo que buscaba. ¿Y si no había sido Willis? ¿Pudo ser Mickey Rooney? No, imposible, Rooney no, qué tontería. En los ochenta era demasiado mayor para encarnar al joven detective que yo solo rememoraba vagamente.

Estaba cerca, y al mismo tiempo muy alejado. Entonces pensé en el protagonista de 'Nueve semanas y media' junto a Kim Basinger. No me salía el nombre. Google tardó solo unas décimas de segundo en dármelo: Mickey Rourke. Eso era: Rourke, no Rooney. Y casi inmediatamente, 'boom': ahí estaba el título que perseguía desde que me desperté arrojado a la madrugada. En español se había traducido como 'El corazón del ángel'. Me resultó, entonces sí, de lo más familiar. No así el autor, William Hjorstberg (1941-2017), escritor de media docena de novelas más, aunque ninguna, al parecer, con la repercusión de 'El corazón del ángel'.

No poseo evidencias, pero estoy convencido de que ese libro resultó crucial en mi vida, como fue decisivo, en general, Círculo de Lectores para varias generaciones de chavales que en los ochenta vivíamos en pueblos muy pequeños y lejísimos de una librería… viene muy a cuento decirlo.