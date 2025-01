Collboni se planta

Afrontar la falta de vivienda social en Barcelona, obligando a los constructores a destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos sociales, fue una de las medidas estrellas de Ada Colau, suscrita la pasada legislatura por el PSC de Jaume Collboni. Pero ha dado muy pocos frutos. Unos 125 pisos desde 2018. Por ello varios grupos municipales y muchos expertos creen que hay que flexibilizar la norma para hacerla productiva y lograr más pisos sociales. Alguien lo resume: un 30% de nada es nada.

Pero, contra lo esperado, el mantenimiento tal y como está del 30% ha sido una condición final de los Comuns para aprobar las cuentas municipales de 2025. El teniente de alcalde de Hacienda, Jordi Valls, no lo entiende porque -en las treinta reuniones de negociación- el grupo que tras la retirada de Ada Colau preside Janet Sanz no lo planteó como condición necesaria.

El PSC y ERC han llegado a un acuerdo presupuestario, pero no lo pueden hacer aprobar porque juntos suman 15 concejales (10 del PSC y 5 de ERC) y sin los Comuns (9) no llegan a los 21 de la mayoría absoluta. Por eso la decisión, conocida este lunes, es la prórroga de los presupuestos de 2024. No es el desenlace esperado, pues Collboni quería la mayoría de izquierdas, pero sí se considera viable porque el aumento de 2025 era solo del 1,25% y el de 2024 llegó a 3.450 millones, con un aumento sustantivo del 4%. Habrá que hacer modificaciones puntuales, que tendrán que ser pactadas con otros grupos, pero Valls cree que se podrá cumplir casi todo lo acordado con ERC y Barcelona en Comú y destinar a inversiones unos 800 millones.

La clave es que Collboni no quiere que la política de vivienda siga bloqueada por la negativa de los comunes a revaluar el 30%. ¿Cómo se flexibilizará? Habrá que negociarlo con los otros grupos, empezando por ERC, y sin exclusiones. Mensaje: el PSC no ha querido romper con los Comuns, ha negociado de forma exhaustiva -y continuará haciéndolo-, pero no traga que la fundamental política de vivienda siga secuestrada por no reformar una norma estéril.

¿Por qué los Comuns han endurecido su posición en la negociación? ¿Por no renunciar a una bandera propia, de cara a las municipales de 2027? Lo que parece claro es que el tripartito de izquierdas ya no está en el orden del día. ¿Un bipartito PSC-ERC? Es posible, pero, a medida que nos vayamos acercando a las municipales de 2027, cada día menos probable. Más cuando el sector crítico de ERC exige que ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alamany opten a cargos institucionales.

Gobernar sin presupuestos no es, ni mucho menos, lo mejor, pero quizás es el signo de los tiempos por la creciente fragmentación política. Pero algo ha quedado claro. Collboni no quiso continuar con la Copa América -que fue una buena operación- porque costaba demasiado a las arcas municipales. Y ahora no acepta el veto de los Comuns a cambiar el 30% porque quiere una política de vivienda con resultados. El alcalde es Collboni. Ni Sánchez-Llibre, ni Colau.

Suscríbete para seguir leyendo