Nuestra historia

El discurso que Eduard Sola dio en la gala de los premios Gaudí ha sido muy celebrado. No recurrió a la alegría protocolaria, ni a la improvisación emocionada, ni al protocolario agradecimiento a los colaboradores o al abrazo sincero con los perdedores. Leyó un texto, con nerviosismo, eso sí, pensado y meditado, que blandía con orgullo la bandera de la procedencia charnega.

No sé si fue él quien inició la reivindicación del concepto, pero finalmente se convirtió en una de las palabras que más se utilizaron durante la noche, en parte, claro, por el impacto de la película ganadora - "El 47" -, que es también, en su conjunto, una reivindicación de la trayectoria de las personas que vivieron la inmigración y que llegaron aquí sin entender ni hablar el catalán. El discurso del guionista de "La casa en llamas" acababa con un agradecimiento al progreso y a las estructuras que habían hecho posible que el nieto de un charnego analfabeto se convirtiera en escritor.

Pero también hubo espacio para los reproches. Con una retórica muy bien calculada Sola dijo que el premio podía ser percibido como una venganza, la de los nietos de los hombres y mujeres que tuvieron que ganarse la vida desde la extrema pobreza, sometidos a miradas de superioridad y a la explotación y el engaño. Luego, el giro en positivo, la posibilidad del progreso.

La emotividad de Sola, muy legítima, se basa intelectualmente en una idea espuria muy extendida. Los charnegos, que es una palabra francamente en desuso que ya no se utiliza, si no es en discursos de este tipo (casi mejor hablar de “los castellanos”, como hacía Jordi Puntí) eran buenos, honrados y dignos, mientras que los catalanes eran burgueses aprovechados y esnobs. Mi abuela, de Porqueres, también era analfabeta y trabajó toda la vida como una mula, sin tener nunca ningún barquito. Su nieto, yo mismo, acabó siendo escritor aunque no pudiera estudiar ni la lengua ni la literatura del país en toda la enseñanza. Quiero decir con esto, que no hay absolutos, sino muchos grises en esta nuestra historia.

