Como todos los años, y como miembro de la Academia de Cine, me corresponde votar los premios Goya que se han estrenado en el pasado 2024. Cada año me siento con la responsabilidad de votar a películas o a personas que en algunos casos conozco y que, sin ser propiamente amigos, me siento incómodo si no les otorgo mi voto. Lógicamente, intento no dejarme llevar por los afectos personales, aunque no nos engañemos: es muy difícil que alguien no se deje influir por las simpatías o las antipatías hacia tal o cual persona.

Sin embargo, hay trabajos que te llegan tan hondo, te perforan hasta tan adentro que no te generan ninguna duda. Me pasó el año pasado con el conmovedor trabajo de la directora Claudia Pinto y su documental 'Mientras seas tú', donde a través de la protagonista, la actriz Carme Elías, se muestra la transición hacia un deterioro cognitivo diario a causa de un Alzhéimer diagnosticado en el año 2021.

Hace pocos días, TV3 volvió a emitir este documental y volví a sobrecogerme con la desoladora historia de una Carme Elías de una belleza extraordinaria, que va día a día adquiriendo conciencia de su propio deterioro al tiempo que deja de ser consciente de las pequeñas cosas que va perdiendo, en ese proceso triste e irreversible de una enfermedad que, en España, contraen más de 40.000 personas al año.

Lloré. Lloré por Carme y por todas las personas víctimas de esa enfermedad tan cruel, tanto para el que la padece como para el que la sufre. Me vino a la memoria el magnífico libro de Ramón Gener 'El amor te hará inmortal', donde, hablando de la enfermedad de su padre, dice que la persona con Alzhéimer muere dos veces: cuando deja de reconocerte y cuando su cuerpo fallece.

A Carme la conocí hace mucho tiempo. En aquellos años vivía felizmente en pareja con Joan Potau, su marido. Ella era una actriz maravillosa e irradiaba una belleza tan delicada y seductora que yo estaba secretamente enamorado de ella. Un día, nervioso, se lo dije. Me miró con su sonrisa cautivadora y me dijo: “Lo siento, pero yo quiero a mi hombre”. Me pareció un “no” tan encantadoramente rotundo que mi admiración por ella siguió intacta.

Ojalá se sigan haciendo películas como la de Carme, porque hay tanta verdad y tanto dolor en ellas que uno siente que ha de votarlas, no en vano consiguió un Goya, un Gaudí y un premio Feroz. Aun fuera de plazo, habría que seguir votándola.

