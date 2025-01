Las risas de Laporta y Joaquín en el restaurante de los famosos de Barcelona

En la pequeña calle de Sant Antoni dels Sombrerers en pleno Born de Barcelona ya nadie usa sombrero. En realidad, la prenda para cubrir la cabeza que da nombre a esta vía desde el siglo XVIII ha caído en desuso desde hace años. Solo, de vez en cuando, el chef y propietario del restaurante Estimar, Rafa Zafra, utiliza sombrero o gorro camino de su trabajo. La calle, como dijo Ferran Adrià la primera vez que la pisó, no tiene nada, pero por ella han desfilado personalidades como Bruce Springsteen, Obama, Hillary Clinton, Messi, los Rolling Stones, Pep Guardiola o el propio Ferran Adrià. Todos ellos son clientes de este fantástico restaurante.

Pues este miércoles, al mediodía, las risas que se produjeron en ese local se escucharon por todo el barrio de La Ribera. No había para menos. Entre los comensales se encontraba el exfutbolista Joaquín, que ahora ejerce también como embajador del Betis, y el presidente del Barça, Joan Laporta. Así que el buen ambiente estaba asegurado.

Se concentraron allí porque el Barça eligió este restaurante para invitar a la directiva del conjunto sevillano antes del partido que se disputaba en Montjuïc. Lo hicieron porque se come de maravilla y porque Rafa Zafra es más del Betis que el palo de la bandera. El propio Rafa me cuenta que todo fue super mágico y que se respiró un ambiente fantástico. Del resultado del partido no hace alusión alguna…

Por el Barça asistieron los directivos Rafa Yuste, Xavi Puig, Elena Fort, Josep Cubells y Angel Riudalbas; y por el Betis, además de Joaquín estaba el exfutbolista Gordillo y otros directivos. En fin, que disfrutaron de una excelente comida y lo pasaron en grande. No puedo ni imaginarme a Joaquín entrevistando a Laporta en uno de esos programas televisivos que presenta con éxito el estimado exfutbolista del Betis…

Del Born al Polígono

Pasan más horas que en sus propias casas en un polígono industrial y, en lugar de avergonzarse, presumen de ello. No hay para menos. El delegado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han logrado en muy pocos años que esa zona de Barcelona ubicada entre el puerto, el aeropuerto y Mercabarna sea ahora el distrito Económico 4.0 de referencia a nivel internacional.

El delegado del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, y Blanca Sorigué en la presentación del nuevo plan de futuro / Cedida

Un ecosistema donde les une un idioma en común que no es otro que el de los retos. "No somos un centro de oficinas, somos una fábrica", afirmó con orgullo Sorigué en la presentación de los nuevos proyectos de futuro. Entre otros, la ampliación del DFactory donde invertirán 70 millones para construir 30.000 metros más y mejorar las infraestructuras de la zona. Pues eso, que no todo lo que ocurre en Barcelona pasa en el centro. Por cierto, el edificio de Correos quizá también termine de una vez en manos del Consorci y se convierta en un centro de innovación. El alcalde, Jaume Collboni, está está en ello y Pere Navarro también. Sería una excelente salida para un espectacular edificio que lleva demasiado tiempo cerrado.

El Círculo de las mujeres

Este lunes se celebró en el Círculo Ecuestre la segunda sesión del ciclo ‘El papel de la mujer en las Fundaciones’. El acto fue inaugurado por la CEO de Savills, Anna Gener, quien destacó la importancia y el liderazgo de las mujeres en este sector. La teniente de alcalde Maria Eugènia Gay ejerció de moderadora ante unas ponentes de lujo. Desde la presidenta de la Fundación Miró, Sara Puig, a la presidenta de la Fundación ARED, Judit Mascó, pasando por la presidenta de la Fundación MACBA, Ainhoa Grandes, o la catedrática de derecho civil y vicerrectora de la UB, Elena Lauroba, y la directora de la Fundación Pascual Maragall, Gloria Oliver. Sin duda, una representación inmejorable.

El Círculo Ecuestre reunió a mujeres líderes en fundaciones de la ciudad / Cedida

Durante la sesión, se trataron temas como la importancia del arte y la cultura como pilares para la cohesión social, los interesantes proyectos para la inclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad que explicó Mascó, o el papel del mecenazgo en la investigación científica y social. La cena y posterior coloquio reunió a 150 asistentes. El resumen de la noche es que no hay otra ciudad en el mundo capaz de reunir a cinco mujeres del nivel de preparación e implicación social de las cinco ponentes que convocó el Círculo y que, con sus argumentos, dejaron admirados a todos los presentes.

