Líderes que consiguen resultados

Desde el año 2015, la sucesión del 15-M, el 'procés' y el estallido de la extrema derecha ha trastocado los liderazgos políticos. Han coincidido muchos cambios. Algunos provocados por la complicidad de demasiados actores con sucesivos casos de corrupción recubiertos por un manto de impunidad. Otros por el manejo de las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales. Y otros simplemente surgidos de los relevos generacionales. Estas nuevas formas de liderazgo son necesariamente más "soft" que las anteriores porque la autoridad es hoy más horizontal en todos los ámbitos. Pero son también mucho más frágiles. Hay muchas menos barreras de entrada, pero la salida puede producirse en cualquier momento y por cualquier motivo anodino. Se llega antes y sale más pronto. Todo es efímero, pensado para un mercado de consumo rápido y no para el largo plazo. Esta forma de liderar ha expulsado mucho talento de los ámbitos dirigentes. Quienes han tardado años en construir una carrera profesional o académica no están dispuestos a ponerla en riesgo. Queramos o no, estamos muchas veces en manos de oportunistas o de arribistas, especialmente en los segundos y terceros niveles. Hay rechazo a liderar porque quema y porque ahora es cosa de inconsistentes.

En este contexto ha surgido un interesante grupo de jóvenes profesionales con el atrevido nombre de "Lideremos". Son gente preparada, con buenos currículums profesionales pero con ganas de intervenir en los debates públicos, no para militar, sino para dirigir, no para hacerse profesionales de la cosa, sino para dejar su impronta. Lideremos la preside Tomás Güell y agrupa gente que acumula conocimiento que no solo utilizar en su provecho, sino ponerlo al servicio de todos. Esta semana, Lideremos ha presumido de que el Plan de Vivienda de Pedro Sánchez ha recogido 10 de las 12 propuestas que presentaron hace unos meses. Toda una osadía que les honra. Vivimos en un tiempo en el que nadie quiere hacerse notar y mucho menos hacerse responsable de lo que va a pasar. Pero liderar no es comentar, sino pensar, proponer y hacer. Bravo por los líderes.

