Jeff Bezos: Trump, la Luna y más allá

Llévame a la Luna y déjame jugar con las estrellas. Lo empezó a cantar Frank Sinatra en el 54. Quince años antes de que Armstrong y Aldrin pisaran aquella desconocida desolación. Desde entonces, nadie ha vuelto a dar otro pequeño paso para el hombre pero grande para la humanidad sobre la superficie mitificada. Y cuando casi medio siglo después la NASA quiso recuperar el programa se lo encargó a Elon Musk. En unos días, uno de sus ejecutivos se hará cargo de la presidencia de la agencia espacial.

La proximidad a Donald Trump del hombre más rico del mundo ha provocado que otros magnates de la tecnología se acercaran al nuevo presidente. Poco importa que algunos le hubieran ridiculizado en su primer mandato. Como sea que las circunstancias han cambiado, ellos han decidido emular a Keynes y cambiar también de opinión. ¿Usted no lo haría?, preguntarían a cualquiera de nosotros como hizo el lord inglés a su interlocutor, durante la Gran Depresión.

Es así cómo, reorientando su órbita personal, los superempresarios avalan ahora al nuevo inquilino de la Casa Blanca, no solo como el político más poderoso del mundo que ya ejerció sino como el personaje a quien el actual escenario local y global convierte en el gran líder alternativo llamado a revisar el orden mundial y a quien espera la mayoría de la población planetaria, excluyendo a la europea. Lo concluye una encuesta de la Universidad de Oxford.

Cuando Musk, como propietario de Space X, consiguió hacerse con el contrato para construir la nave que volverá a llevar al ser humano a la Luna, uno de sus rivales le demandó. Y perdió. Se llama Jeffrey Preston Bezos (Alburquerque, Nuevo México, 12 de enero de 1964).

El dueño de Amazon lo es también de Blue Origin, la empresa que esta semana ha lanzado con éxito el cohete New Glenn diseñado para llevar al espacio satélites y sondas pero con una mayor potencia y capacidad que los de su competencia. Bezos, ingeniero y graduado en ciencias de la computación, ya sabe qué supone darse una vuelta por ahí fuera. Lo hizo para promocionar la comercialización del proyecto abierto a quien pague medio millón de dólares por hora y media para jugar a ser astronauta.

Jeff Bezos, que tuvo claro desde el principio los beneficios de la masificación de Internet, entendió las ventajas que eso suponía para hacerse con los mercados. Y desde un garaje como oficina, un préstamo de sus padres y tres servidores empezó ofreciendo un catálogo de libros para venderlos a distancia, procesó toda la información y acabó constituyendo “el lugar donde la gente puede encontrar y descubrir cualquier cosa que quiera comprar online”. Hoy dispone de más de medio billón de productos que distribuyen un millón y medio de empleados en más de 180 países.

Consolidado su imperio, Bezos buscó el prestigio y compró 'The Washington Post'. Dijo que para recuperar el prestigio que el periódico había tenido. Se comprometió a no interferir en su línea editorial hasta que, en la última campaña, impidió el tradicional posicionamiento a favor de la candidatura demócrata. Hubo protestas, dimisiones, abandonos y crisis reputacional. pero Trump se lo agradeció. Ahora es él quien le pide al presidente que le ayude a volar mucho más allá. Que le deje ver cómo es la primavera en Júpiter o Marte. 'Fly Me to the Moon'.

Suscríbete para seguir leyendo