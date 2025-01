La bolsa y la vida: Trump abona las incertidumbres de 2025

Donald Trump. / EFE

Las bolsas europeas cerraron este viernes con sólidos avances después del acelerón del dato del PIB de China (el 5% de crecimiento) y la ausencia de sorpresas en el IPC de la eurozona. El Ibex se anotó una subida del 0,64% hasta los 11.916,30 puntos, un alza del 1,7% en la cuarta semana consecutiva de avances. Sin embargo, los inversores deben estar especialmente atentos.

El nombramiento de Donald Trump como presidente de EEUU este lunes 20 de enero abre una nueva etapa de incertidumbres que los expertos han empezado a ver con más optimismo de lo previsto en términos económicos. En lo que respecta a la bolsa, obviamente no existe un consenso sobre cuál será la evolución este 2025, pero los optimistas todavía parecen ser mayoría. El posible impacto de las medidas anunciadas por el presidente electo está todavía rodeado de demasiadas incógnitas para análisis concluyentes. Las conclusiones tienden a minimizar los mensajes agoreros chartistas y aplicar la lógica empresarial para otorgar más tranquilidad que angustias.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha abonado al optimismo. Según sus previsiones, la economía mundial seguirá creciendo un 3,3% en 2025 y 2026, el ritmo más bajo en un cuarto de siglo pero crecimiento al fin y al cabo. El informe de 'Perspectivas Económicas Mundiales' del FMI apenas cambia las previsiones de crecimiento del producto interior bruto (PIB) mundial por la llegada de Trump a la presidencia -suben una décima para este año y se mantienen sin cambios para 2026-, con respecto a las proyecciones de octubre. Según el FMI, el PIB de Estados Unidos crecerá este año un 2,7% y en 2026 un 2,1%, lo que supone una actualización alza con respecto a octubre de 0,5 puntos porcentuales y una décima, respectivamente.

Estrategia de negociación

En el cálculo de estas previsiones parece prevalecer el pensamiento de que las medidas anunciadas por Trump son más una estrategia de negociación que política de objetivos irrenunciables. Para el profesor de Esade Pedro Aznar la guerra arancelaria anunciada por Trump "es un potente instrumento de negociación para EEUU que persigue neutralizar el trato desigual de los productos para las empresas estadounidenses en el exterior y el que reciben los productos europeos o chinos en EEUU". Desde este punto de vista, como instrumento de negociación puede ser modificado a cambio de beneficios para EEUU.

Dudas con China

El FMI y otros analistas ven a China todavía fuerte. Según el FMI se prevé un crecimiento del 4,6% en 2025 y del 4,5% el año próximo, lo que supone una actualización al alza de una décima este año y de cuatro décimas el año próximo. Para el economista Gonzalo Bernardos, China está al borde de una crisis de fuerte calado, a partir de una crisis inmobiliaria persistente, amenazas a su comercio exterior y un mercado interno incapaz de asumir esas posibles restricciones internacionales a sus productos.

Efectos planetarios

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, opina que las perspectivas sobre EEUU tienen cierto grado de incertidumbre porque los planes de la nueva Administración "probablemente empujarán la inflación en el corto plazo por encima de nuestra base". Eso tiene otra consecuencia que puede afectar a las economías emergentes. "La Reserva Federal podría no rebajar los tipos de interés tan rápido como se anticipó e incluso pueden llegar restringir la política monetaria, mientras otras regiones no lo hacen. Por lo tanto, una fortaleza del dólar puede incrementar las presiones inflacionarias en otras partes del mundo". Por otra parte, el papel del dólar como divisa de intercambio internacional puede ser menor en el futuro, como indica el alza del oro en los mercados internacionales, como consecuencia de la demanda de bancos centrales. Las criptomonedas son también un instrumento a tener en cuenta como activo reserva, aunque no se descarta un ajuste de cotizaciones en los próximos tiempos, al estar actualmente en cotizaciones récord

*Este comentario de la evolución de la bolsa a corto plazo pretende combinar los datos del balance de la sesión con opiniones de quien escribe y otras de analistas. En la renta variable influyen múltiples factores que configuran lo que los expertos definen como tendencia previsible, en continuo cambio y cuyo análisis debe ser holístico, global, crítico y multidisciplinar. Pero no dejan de ser opiniones.