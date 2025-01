¿Sobrevivirá Sánchez a la 'psoetización'?

Día clave en las partidas simultáneas que juegan Sánchez, Illa, Puigdemont y Junqueras a cuenta de los presupuestos españoles y catalanes y de las respectivas legislaturas. En Madrid, el PSOE se dispone a tumbar la proposición de ley de Junts para que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Una propuesta original y estrambótica para que se haga un hara kiri como la copa de un pino. Todo indica que es un intento de evitar lo que en el Madrid político ha dado en llamarse la "psoetización", el proceso por el cual una formación política se quema a cuenta de la forma de negociar de Sánchez y de Bolaños, consistente en apurar sobre la bocina para limitar las concesiones que hacen. El método lleva siete años dando al PSOE un rédito envidiable. Pero muchos tienen la sensación de que los dividendos de los sucesivos socios son inferiores al capital que ponen a disposición del Gobierno. En esa hidra han quedado atrapados Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, Pere Aragonès, Marta Pascal o Mònica Oltra. En las próximas horas sabremos si el "no" a la cuestión de confianza anticipa un "sí" al traspaso de la inmigración que se pactó con Junts o es el anticipo de una ruptura melodramática aunque con pocas consecuencias prácticas. Aquí Puigdemont también puede ser víctima de sí mismo, ya que en un año y medio ha pasado de presumir de que cobraba por adelantado a pedir limosna. Su enfado por los incumplimientos de Sánchez son la prueba más clara de los suyos propios.

Mientras, en el tablero catalán, Junqueras trata de que sus posibles acuerdos con Illa le rindan, como mínimo, el mismo foco mediático que le proporcionan a Puigdemont sus entuertos con Sánchez. La nueva dirección de Esquerra necesita convencer a los suyos de que no están "psoetizados" también en Catalunya. Illa ha decidido darles bola a base de cumplir lo pactado y rebajar el precio de la negociación al asumir públicamente que podría no tener presupuestos en el 2025. Sea como sea no es una buena coyuntura para el PSC, tanto por razones de fondo, la Generalitat podría perder hasta 4.000 millones de gasto, como por razones de forma, es complicado abrir una nueva etapa sin el principal instrumento que tiene un gobierno.

Puigdemont y Junqueras se reúnen hoy porque tienen el mutuo interés de ganar enteros en sus negociaciones con Sánchez e Illa haciendo ver que se pueden entender entre ellos aunque no suman mayoría en ningún parlamento. Pero eso tiene menos posibilidades que una moción de censura de Feijóo con los votos de Junts. La diferencia es que, en pocos meses, Illa va a recibir una inyección de capital en el momento es que se abra la ventana del adelanto electoral en Catalunya, de manera que Junqueras se debería plantear si en ese escenario negociará mejor los presupuestos que ahora. Con todo, la mejor noticia del día para Sánchez e Illa y la que más les ayuda en sus negociaciones es la recusación del magistrado Macías en los recursos contra la amnistía en el Tribunal Constitucional. La sentencia coge velocidad.

