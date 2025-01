La Supercopa de ... Laporta

Laporta levanta la Supercopa tras ganar al Madrid (2-5) en la final de Yeda. / Afp

Es una imagen que ha pasado desapercibida, como una más de la final de la Supercopa, pero me llamó poderosamente la atención. Ocurrió en el césped, tras recibir el Barça el trofeo. Laporta, visiblemente emocionado, casi compungido, se dirigió hacia los directivos que le esperaban sonrientes. Esos sentidos abrazos significaban el final de los días más duros que Laporta ha vivido como presidente del Barça en esta segunda etapa. El caso Dani Olmo provocó una dura campaña en su contra. La oposición se unió y aprovechó para atacar por todos los flancos. Que si dimisión, que si moción de censura... Presión y más presión. Pero el CSD le echó un cable con la ‘cautelarísima’ y Laporta nos dejó la ya famosa butifarra (corte de mangas). Fue un gesto de rabia, de liberación… Inapropiado, sí, pero también humano. Por cierto, los de la moción de censura ahora están tapados. La goleada al Madrid fue la guinda a una semana tan intensa que Laporta tardará tiempo en olvidar. La semana en la que su club ha recuperado el oxígeno.

En el césped hubo éxtasis culé. El Barça de la Masía, el del desparpajo y la ilusión, pasó por encima de un Real Madrid desconocido. Brillaron chavales como Casadó, que estaba por todas partes. O como Cubarsí, sin un solo fallo, liderando la defensa sin haber cumplido la mayoría de edad. Y qué decir de Lamine Yamal, un chico llamado a marcar una época. Hace las cosas con una facilidad pasmosa, como si no le costase trabajo. Su espectacular gol, que tanto recordó al que marcó Messi a la Real Sociedad en 2010, fue el inicio de la debacle del Real Madrid de Ancelotti. De no ser por la expulsión de Szczesny, la goleada podría haber sido de escándalo. Y no es una exageración. Carletto tiene un grave problema cuando se enfrenta al Barça. Se asusta. Y lo peor es que no ofrece ningún tipo de reacción en este tipo de partidos. Contra diez futbolistas se vio lo mismo que contra once: nada. Lo único positivo para el Madrid fue Mbappé. El francés ha recuperado la velocidad, el regate, el vértigo y el gol. Solo le falta asumir que es el verdadero líder del equipo, que para eso lo fichó Florentino. Si lo hace, el Real Madrid aún puede aspirar a todo.