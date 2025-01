Tengo sueño

Un hombre durmiendo / EP

Estoy hecho polvo. Esta noche casi no he dormido nada. No he ido de juerga ni nada por el estilo. Sencillamente supongo que he trasladado los problemas que se me han planteado durante el día hacia el anochecer, y les he estado dando vueltas continuamente. Estoy cansado, irascible, me cuesta concentrarme, no tengo hambre e, incluso, tengo una punta de dolor de cabeza. Y todo porque no he dormido bien.

Y es que dormir bien y el tiempo necesario es imprescindible. Es nuestra forma de reparar los desperfectos de nuestro cuerpo y nuestra mente derivados de aquello que hemos hecho durante el tiempo de vigilia.

Hay que recordar que invertimos aproximadamente un tercio de nuestra vida en dormir, pero que estas necesidades varían con la edad: los bebés pueden dedicar hasta entre 14 y 18 horas diarias a dormir, un escolar entre 11 y 13 horas mientras que los adultos dedican unas 7 o 8 horas, y los viejos todavía dedicamos menos tiempo, aunque con variaciones. Cuanto más envejecida es una comunidad, menos horas dedica a dormir. Pero también se ha constatado, y no solo en Barcelona, sino globalmente que, si comparamos el promedio de horas de sueño de los adultos a principios del siglo XX con los actuales, se ha perdido de la orden de unas dos horas diariamente. ¿Qué ha podido pasar?

El sueño es como una pieza de delicadísima porcelana que, fácilmente, puede agrietarse o romperse. Hay factores exógenos que pueden actuar negativamente sobre el sueño, como pueden ser la contaminación acústica y lumínica, el calor relacionado con noches tropicales o tórridas causadas por el cambio climático, o por factores estresantes como pantallas y videojuegos, redes sociales o plataformas de streaming nos roban horas de sueño... El sueño también puede verse afectado por factores endógenos, biológicos, como enfermedades del aparato respiratorio, cardiocirculatorio o neurológico, entre otros muchos. Al mismo tiempo, si el sueño se altera afectará al sistema inmunológico, endocrino, respiratorio, cardiocirculatorio o neurológico, lo cual hace que la cantidad y calidad de las horas de sueño constituyen un magnífico indicador indirecto de la calidad de vida y de la salud del individuo.

Lo cierto se que, hasta hace relativamente poco tiempo, los problemas relacionados con el sueño no han sido bastante estudiados científicamente, por un lado por su complejidad derivada de sus bases anatómicas, fisiológicas y bioquímicas, que ahora empezamos a comprender, y, por otro lado la realidad es que los problemas del sueño siempre han sido considerados como secundarios, cuando no, de forma anecdótica y dándoles una importancia muy escasa.

Los problemas derivados de la cantidad y calidad del sueño constituyen verdaderos problemas de salud pública que requieren un análisis serio y profundo más allá de recetar un somnífero, un tranquilizante o un antidepresivo. Monique Begin, exministra de salud de Canada en 80 del siglo pasado, dijo: "¿Qué sentido tiene curar a las personas y enviarlas de nuevo a las condiciones que las enferman? “ Hace falta el análisis científico de las causas y consecuencias de una mala calidad del sueño.

Una mala noche no es preocupante. Una mala calidad crónica del sueño lo es, y mucho.