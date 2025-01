Una hija del exilio

Teresa Juvé, alumna de la Institución Libre de Enseñanza, cruzó la frontera en el 39 y tras muchas penalidades formó parte de la Resistencia francesa y se licenció en Toulouse. Pallach sufrió, como soldado republicano, los campos de Argelers hasta que se “despistó” a París. Viajó a Barcelona para conectar con el MSC del interior, fue detenido y se fugó (con ayuda exterior) de la prisión de Salt.

Antònia explica la vida de sus padres, profesores en el instituto piloto de Montgeron (al lado de París) y los veranos en Colliure. Relajarse con el mar. Con viajes clandestinos (medidos) de su padre a Barcelona. También cuando, en 1959, acompañó a su madre en su primer viaje a España desde el 39. Recuerda que en Colliure sabía si su padre tenía visita 'del interior' porque en la escalera olía a Lavanda Puig.

Aquel mundo cambió con la vuelta de sus padres a Catalunya y con la muerte súbita de Pallach. Pero Antònia aún va a Esclanyà. El libro retrata con realismo y sentimiento la vida de dos jóvenes, entonces de menos de 20 años, cuya vida quedó marcada por la guerra, la sobrevivencia en la Francia de Vichy y la larga espera -activa- del fin de la dictadura. ¿Qué habrían sido sin la derrota de la República, el exilio y Franco? Antònia no lo sabe. Cuenta la vida de una familia del exilio tras la guerra de las dos Españas. Josep Pallach fue un pedagogo y socialista catalán que vivió de 1939 a 1970 en el exilio. Murió en enero del 77, a los 56 años, poco antes de las primeras elecciones. Fundador en 1944 del MSC, Moviment Socialista de Catalunya, del 70 al 77 fue una figura clave en la oposición catalana al franquismo. Pero murió antes de tiempo. Mucha gente cree que si hubiera vivido la política habría sido algo distinta. Socialdemócrata posmarxista -cuando la izquierda creía en Marx y era alérgica a la socialdemocracia- Pallach pudo ser la intersección entre el PSC, ERC y la CDC antifranquista de Pujol. Su objetivo: un gran partido catalán de la izquierda democrática y el centro-izquierda.

Habrá que volver cuando salga, en pocos días, la biografía de Joan Safont. Hoy quiero reseñar el libro 'Rossinyol que vas a França. Memòries d´una filla de l´exili” (Rúbrica Editorial) de Antònia Pallach Juvé, hija del político y de la escritora Teresa Juvé (que vive en Esclanyà con 103 años). Antònia nació en París y cuando sus padres pudieron volver a Catalunya (1970) ya era adulta. Si hubieran vuelto quince años antes -como otros exilados- hoy sería una jubilada catalana. Pero es francesa, vive en Toulouse -socialista crítica con Mélenchon- y, pese a su carrera académica allí, se siente catalana.

El libro explica la peripecia de sus padres. Los años de la guerra civil, su huida por separado -no se conocían- a una Francia que les acogió de mala gana, su encuentro luego un verano en Colliure, y su regreso a España. Más que memorias es el retrato de una familia que se formó en el exilio, que se 'arregló' como pudo en Francia y que siempre vivió pendiente de Catalunya.

