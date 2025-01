La presión fiscal y la bronca política

Vuelven los impuestos a protagonizar el debate político, especialmente cuando se negocian los presupuestos del Estado. Por desgracia, la polarización y las medias verdades también intoxican este tema y resulta que, mientras para unos España es un infierno fiscal, para otros es el país con la economía más próspera. Lo que es innegable, a la vista de los datos de Hacienda, es que la recaudación tributaria en España en 2024 va a alcanzar un nuevo récord histórico, confirmando el progresivo aumento de los ingresos públicos no financieros de los últimos años.

Por su parte, mientras que la OCDE indica que la presión fiscal en España bajó ligeramente el pasado año, al igual que en el resto de principales economías, resulta que según los datos del Eurostat la presión fiscal en España ha subido en la última década aunque se mantiene por debajo de la media europea. Lo cierto es que el importante crecimiento del PIB español ha permitido relativizar las cifras de la presión fiscal, animando a pensar que queda margen para mejorar los ingresos tributarios.

Otros artículos de Benjamí Anglès Juanpere

Y de nuevos ingresos tributarios este Gobierno no se ha quedado corto, con los impuestos a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas o a las criptomonedas, no solo han llenado las arcas públicas sino también noticiarios y tertulias, apostando por una política fiscal contrapuesta a la mayoría de comunidades autónomas, que no saben o directamente no quieren aplicar tributos propios. Como casi siempre, la excepción la encontramos en Catalunya, que lidera en solitario el ránking de impuestos autonómicos.

No obstante, poner el foco en los ingresos tributarios y en los nuevos impuestos solo permite ver una cara de la moneda, ya que tan importante es lo que se ingresa como cómo se gasta. En este sentido, los ingresos públicos no solo sirven para tener y mantener servicios públicos, también permiten redistribuir la riqueza, especialmente mediante la progresividad de los impuestos (quién más tiene más contribuye) y la concesión de ayudas directas a determinados colectivos (para reducir las brechas sociales). De modo que la política fiscal formaría parte indisociable de la política social de los gobiernos.

Utilizar la presión fiscal sin más como argumento político sirve de bien poco, quizás, si se hablase de esfuerzo fiscal, es decir, de la presión fiscal según el PIB per cápita, se podrían plantear y argumentar mejor las políticas fiscales, ya que una misma presión fiscal supone un mayor esfuerzo fiscal para los contribuyentes de un país con menor nivel de renta. También sería necesario añadir que, además de fijar el esfuerzo fiscal en función de la renta de cada uno, no se olvidase el fraude a la Hacienda pública. Redistribuir las rentas también pasa por aflorar las actividades de la economía informal.

Sin un sistema tributario justo no es posible construir una sociedad sin conflictos ni desigualdades. Nuestra Constitución establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. En esto tendrían que andar nuestros políticos, en lugar de estar en el desencuentro permanente al que ya nos tienen acostumbrados. Alguien dijo que no debemos acabar con los ricos, sino con los pobres. Yo me conformaría con terminar con la continua bronca política sin contenido que se ha apoderado del discurso público, también en relación con los impuestos.

Suscríbete para seguir leyendo