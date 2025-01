'Que pagui Pujol!'

Algunos empresarios y algunas patronales albergaban la esperanza de que la nueva consellera de Economia catalana, la socialista Alícia Romero, atendiera a las demandas para acabar con ‘el infierno fiscal’ que, a su parecer, se padece en Catalunya. Días atrás, la consellera embelesó a un nutrido grupo de empresarios de la Catalunya Central en una charla-coloquio con un verbo fluido y una proyección de iniciativa económica, en contraste con lo que algunos consideran parálisis que, ni que sea mediáticamente, ha tenido en el Hard Rock, la autovía del Vallès y, sobre todo, ‘la ampliación’ del aeropuerto de Barcelona, su vanguardia desarrollista.

La consellera se ha encargado de cortar de raíz cualquier especulación al respecto. 2025 no va a ver rebajas fiscales en Catalunya. Por lo menos, por lo que acontece a impuestos propios o cedidos. Illa se ha sumado a la tajante declaración de su consejera Romero, aunque de la pervivencia de algunos impuestos en Catalunya –como sucesiones o patrimonio- parezcan aprovecharse algunas baronías populares, que aspiran a convertir sus territorios en paraísos fiscales. A costa, esa es otra cuestión, de otras comunidades autónomas, en una competencia fiscal que a menudo es denunciada por desleal o tramposa.

Pero si alguien creía, acaso por un influjo valenciano, que las reglas fiscales en Catalunya podrían cambiar, se ha llevado un chasco. Pocos ya, en particular en la izquierda, se acuerdan de que el presidente Ximo Puig, cuando gobernaba con Compromís y Podemos, anunció una rebaja de impuestos a las clases medias, rompiendo así un tabú. El valenciano argumentó, con razón, que ante la pérdida sostenida de capacidad adquisitiva de la clase media, era una medida de justicia social no solo no incrementar la presión fiscal a estas rentas –la mayor parte- si no aliviarlas con una rebaja simbólica.

Otra cuestión, otro debate, es el incremento del transporte público decretado en Barcelona. Sobre todo, cuando Romero aduce que los impuestos sirven precisamente para financiar los servicios públicos, como el transporte. Qué lejos queda ya aquello de ‘que pagui Pujol!’.

