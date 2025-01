Musk, un personaje radiactivo

Los que han tratado de cerca a Elon Musk se dividen entre quienes han quedado asombrados por su prodigiosa creatividad y quienes han fruncido el ceño ante su desquiciada excentricidad. Su vida da para lo uno y para lo otro. Incluso para agarrarse al mantra según el cual ambas condiciones suelen ir de la mano. Cómo si fuera un Salvador Dalí del siglo XXI, o un contemporáneo de Edgar Allan Poe. Ante el dilema del héroe o el villano, yo le veo más bien como uno de aquellos personajes radiactivos de los cuentos de Marvel. Admirado en la distancia y temido en la proximidad. Capaz de dejar petrificados a quienes se le acercan demasiado. Suele suceder con quienes padecen una "desinhibición cognitiva" como la suya, provocada por episodios psicopáticos sufridos durante la niñez, advierten los psicólogos. Ha podido comprobarlo el líder de la extrema derecha inglesa, Nigel Farage, que acudió a besarle la mano, impulsado por sus críticas descarnadas al Gobierno laborista británico. ‘Farage no tiene lo que hace falta’, sentenció Musk, en un tuit demoledor, mientras el visitante no había acabado de bajar las escaleras de su casa. Algo parecido dijo de los Teslas cuando compró la compañía: ‘son una mierda’. Optó por coches eléctricos de alta gama y acertó. Con un equipo nuevo y cientos de ingenieros en la calle, pronto produjo 1.000 vehículos al día, a 100.000 euros cada uno. Calculen.

La vida es dolor, reconoció Musk en una de las pocas referencias a su infancia sudafricana. Su padre no solo le maltrataba. Apoyaba a quienes le sometían a escarnio en el colegio. Aduciendo que su hijo era un genio, su madre le salvó. O contribuyó a hacer un monstruo del niño que ya jugaba con cohetes. Es lo que piensan muchas de las víctimas que ha dejado por el camino, así como su más completo biógrafo, Walter Isaacson, que se inclina ante el genio pero se estremece ante su lado oscuro. Aquel que le lleva a ponerse en ‘modo demonio’, para lograr sus objetivos. Hasta ahora, en la empresa. Mañana, en la administración.

En Washington no se habla de otra cosa que no sea la coexistencia entre él y Donald Trump. Hasta el punto de que este ha recordado que no se puede ser presidente sin haber nacido en Estados Unidos. Para Musk, debe haber sido uno de los peores días de su vida. Cómo cuando su padre le echó en cara sus límites. Herido en su orgullo se ha puesto en modo demonio y ha actuado como si ya fuera el 'Number One'. Olaf Scholz, Sergio Mattarella, Emmanuel Macron, Keir Starmer y el primer ministro noruego han denunciado sus injerencias en la política europea. Le imagino tan cabreado como en aquella primera reunión del consejo de Tesla. Decidido, ahora como entonces, a echarlos a todos. Puede que no sea tan fácil, pero tiene una internacional de extremistas a su servicio, todo el dinero del mundo, y la red X, con 211 millones de seguidores. Donde esta semana ha salido, por cierto, Catalunya, para arremeter contra los inmigrantes. ¿No nació en Pretoria? Es otro de los conflictos que el personaje lleva clavados en el alma.

