Mario Satz, pensador heterodoxo: "Es necesario el silencio, más aún en el futuro"

Pese a esquivar tozudamente el foco, Mario Satz (Coronel Pringles, Buenos Aires, 1944) es un maestro de pensamiento. Filólogo, poeta, traductor y cabalista, leerlo (y escucharlo, si es posible) es viajar hacia dentro y experimentar un chispazo, darse cuenta de que miramos a lugares equivocados, ver que la salvación está cerca de cada uno. En su último libro, 'El rostro y sus máscaras' (Acantilado), explora la historia y el misterio del rostro humano.

¿Ha llevado usted muchas máscaras?

Creo que nunca me desenmascaré. No me interesa la autobiografía.

Comparta un pedacito.

Mi vida es la de un joven argentino de familia judía trabajadora y de algunos amigos excepcionales que me ayudaron a pensar, de los cuales sobrevive uno. De los 6 a los 14 años, descubrí el barrio, los amigos, la naturaleza. Lo que vino después fue un calvario. Mi padre quería que fuera ingeniero y no podía decirle que no, porque le adoraba. Perdí mucho tiempo, y luego me lancé a vivir, a viajar. En Nueva York trabajé de camarero y joyero, y en París, de ayudante de escultor.

¿Cuándo le cogió el gusto a estudiar lo que se oculta?

Siempre me interesaron la poesía, los textos sagrados de la humanidad, místicos como San Juan de la Cruz, y a eso se sumo el gusto por las ciencias naturales. Los procesos de búsqueda de la verdad son lentos, pero las revelaciones importantes son súbitas.

Cuénteme una.

A los 22 años me encontré en Lima con una mujer excepcional, algo mayor que yo, de padre húngaro y madre indígena. Estar con ella era como entrar por una puerta giratoria a unos grandes almacenes. Me preguntaba si otros la habían cruzado también. Yo venía de dormir tres noches en Machu Pichu, donde tuve un sueño absolutamente fantástico. Pero no me interesa lo biográfico.

Estudiando el espíritu, ¿ha dado con algo capital?

Creo que es una bendición tener una herencia: la de la tradición bíblica. Contrariamente a lo que dicen muchos críticos del judeocristianismo, no se puede descartar algo de lo que surgieron los místicos, las catedrales, Bach. Ahora bien, hay que irlo a buscar.

¿Cómo?

El maestro Baal Shem Tov decía que un hombre que no tenga una hora para sí durante el día no merece ser llamado ser humano.

Ha dedicado unas cuantas a la Cábala, de la tradición mística judía.

La Biblia es un tablero en el que las piezas alfabéticas se mueven como en el ajedrez. Se combinan y se producen acercamientos subterráneos que de pronto afloran. Hace un par de años descubrí que la palabra 'cielo ('shamaim') tiene la misma gematria –valor numérico– que hombre y mujer juntos. O sea, que el cielo, para ser, debe desdoblarse en 'lo femenino' y 'lo masculino', y 'lo masculino' y 'lo femenino', para llegar al cielo, deben unirse entre sí. Si lo hubiera sabido de más joven, habría cometido menos errores.

Ay, el amor.

Soy bastante reservado –emocionalmente también–, pero lo único verdaderamente importante es el amor. Walt Whitman decía que quien camina una milla sin amor, se dirige a su funeral envuelto en su propia mortaja. Pero se requiere una gran valentía para insistir en el amor cuando el mundo se hunde en el desamor.

En este estreno de año, ¿qué miedo y qué esperanza abriga?

Con dos guerras terribles en marcha, hay peligro de un desastre atómico, pero me esperanzan los avances en medicina y creo que lA traerá cosas positivas. Pero las posibilidades de mejora de la humanidad no vendrán por la tecnología, sino por la comprensión. Las guerras se sostienen por la necedad y la ignorancia. Pero dado que no me interesan las multitudes, defiendo mi individualidad hasta el fin. Julio Verne apenas salió de casa y describió cómo iba a ser el futuro 50 años después. Su aislamiento sirvió para hacer una obra que entretuvo a miles y dio conocimiento.

Aun así, ¿qué necesitamos colectivamente más que nada?

Silencio. En el futuro aún será más importante. Hace muchísimos años Yehuda Menuhin y Ravi Shankar propusieron sin éxito que la Unesco reconociera un Día Universal del Silencio. Y el remedio está siempre cerca de la enfermedad. En las ucis hacen lo que los grandes santos en el Himalaya: aislarse y sacar de las profundidades de sí mismo los recursos para acabar la cura. Con el silencio consigues entrar en las profundidades de ti mismo y dejar que las células viajen al centro y empiecen a tejer su regeneración

Desde la serenidad.

Desde la serenidad puedes acceder gradualmente y de manera fulgurante, aunque breve, a la felicidad. Pero sin serenidad, la felicidad no es agua potable. Buda dice: "No hagas sufrir a los demás ni sufras tú mismo en la medida de lo posible". Eso ya es la mitad del camino.

