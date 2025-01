Jugando con la justicia

Hace ya algún tiempo que nuestros políticos han decidido darse mamporrazos utilizando togas y puñetas como garrotes. Es algo de lo que les advertí hace ya tiempo en estas mismas páginas, y ahora la guerra está viviendo algunos de sus momentos álgidos. Como en las mejores repúblicas -o monarquías- bananeras, ya está alcanzando a altísimos cargos del Estado, de cualquiera de los tres poderes. Y solamente si el sentido común algún día vuelve a apoderarse de algunas mentes ahora sedientas de sangre, se detendrá esta masacre que tiene y tendrá muchas bajas, pero una sola víctima principal: la Justicia.

No crean que hay auténticos bandos en esta batalla. El colectivo de jueces está compuesto por unos 5.000 efectivos, y cabe asegurar que la enorme mayoría no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo. La mitad de ellos ni siquiera pertenece a ninguna asociación judicial. E incluso muchos de los que pertenecen están alejados de cualquier tipo de activismo político. No van a dictar resoluciones que den titulares a la prensa ni piensan en fastidiar a ningún político con su labor. Hacen su trabajo en silencio, más preocupados por la inmensa acumulación de asuntos que padecen y el estrés que ello les genera, que por cualquier otra circunstancia. Pueden tener simpatías políticas, pero también los hay escépticos con cualquiera de los partidos que se presentan a las elecciones. No hay pocos abstencionistas, por cierto, hartos del vodevil de la política cotidiana.

Sin embargo, algunos políticos insisten en utilizarles. Es posible que a veces sea con su colaboración activa, lo que sería una prevaricación de la que mucho se habla, pero que -por ahora- pocas veces se ha demostrado. En otras ocasiones existe simplemente una proximidad ideológica, y esa es la más preocupante porque es inconsciente y hasta inocente. El juez que dicta algunas resoluciones en esos casos se siente una excelente persona que, por tanto, está haciendo la justicia, es decir, su trabajo. Ni siquiera prevarica. Simplemente no sabe que está confundiendo sus pulsiones con el concepto de justicia.

Quizá haya llegado la hora de recordar, una vez más, que la justicia es solamente la noción de lo que una comunidad considera mayoritariamente bueno, lo que tiene un punto de inquietante en ocasiones, porque épocas ha habido en que la enorme mayoría de la sociedad ha enloquecido. Para prevenirlo, las leyes intentan estabilizar las principales directrices de esa sensación de justicia, e incluso existe algo llamado “derechos fundamentales”, que es un escudo de protección de cada ciudadano que es inexpugnable para las instituciones. El Estado no puede matarnos, ni torturarnos, ni hacernos callar, ni vulnerar nuestra intimidad, anular nuestra libertad de movimientos o impedir que nos defendamos en un proceso judicial, o disponer en nuestros procesos un juez que se deje influir. Algunos de esos derechos tienen matices en circunstancias excepcionales, pero definen en su mayoría el contenido de aquello que llamamos “libertad”.

Pues bien, la justicia no tiene nada que ver con que guste más o menos un presidente, y desde luego tampoco puede servir para derribarle si algunos, desde su ideología personal, discrepan de las decisiones de un gobierno o de un parlamento. Los parlamentos se ganan en las urnas y los gobiernos se forman por decisión de los parlamentos. En todo ello, los jueces no tienen ningún papel. Y si pretenden tenerlo, la sociedad en general, incluso la que puntualmente simpatice con sus decisiones, les acabará identificando definitivamente con los actores políticos, lo que más antes que después llevará a su seguro desprestigio porque se acaba así su neutralidad, que es la única base social de la confianza en los jueces. Ya sucedió con el Tribunal Constitucional y con el Consejo General del Poder Judicial, a cuenta de la profunda politización de los nombramientos de sus miembros. Para algunos, el tsunami ya alcanza al Tribunal Supremo. Si el desastre se consuma, el desprestigio hará que pocos crean ya en el poder judicial en general, lo que facilitará el advenimiento de nuevas dictaduras, como ya ha sucedido, por desgracia, en algunos países de América Latina. Bueno -para todos- sería evitarlo.

