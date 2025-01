La Barcelona del metro circular

Si hay un transporte que sigue los latidos de una ciudad a lo largo del tiempo ese es el metro. El autobús no necesitar tanta infraestructura y cambia más rápido las líneas, es más flexible, me hace pensar en esas prendas de ropa casual que usas mucho en un momento de tu vida pero renuevas a menudo. Un metro es un abrigo resistente, un tejano, que se amolda o te amolda, pero que te acompaña un trecho más largo de tu existencia y deja también una huella emocional más fuerte. La combinación de los transportes públicos hace fuerte una ciudad cuando cumple con las necesidades de sus vecinos, y Barcelona, ahora que celebra los cien años de su subterráneo, no puede evitar una mirada atrás, al presente y lo que viene: todo año nuevo viene cargado de proyectos y ambiciones, y el aniversario del metro llega con los ojos puestos en la ciudad que queremos, cómo nos desplazaremos entre sus barrios, cómo resolveremos el sudoku de la sostenibilidad, el kilómetro cero y las emisiones cero de una forma justa para todos los que vivimos en una Barcelona que abraza el área metropolitana como nunca antes.

Toda ciudad es un ser vivo que se mueve, con sus desplazamientos de interés, con sus gentrificaciones y nuevos barrios, y el metro ha ido tejiendo a lo largo de la historia y con toda la complejidad que comporta nuevos nodos de comunicación entre barrios y centro, incluso cuando el centro ya se desplaza de la histórica plaza Catalunya a Sagrera o Glòries, 'hubs' residenciales y laborales más densos y hambrientos de comunicación. La ampliación de la línea 2 hacia Montjuïc y el aeropuerto son buenas noticias: una estación de metro es un reclamo para generar comunidad en el entorno, y todo barrio debería tener estaciones suficientes para estabilizar su población y tejido comercial de forma pueda crecer y prosperar.

Más estaciones, más conexión, requieren de compromisos políticos para invertir. Proyectos aparcados hace décadas, como el que vio la luz hace escasos meses y que planteaba un Metropolitano circular con siete líneas que llegaban a arrabales y que proyectaba muchas más paradas en los barrios. El ingeniero suizo Adolf Weber tenía en su mente un plan muy ambicioso que en 1924 era irrealizable, pero los sueños pueden ser la materia de lo que crecer y mejorar en el momento oportuno.

