Franco desde el engaño

El próximo miércoles, Pedro Sánchez presidirá el primer acto de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del dictador. Seguro que el asedio mediático provocado por los ataques de los sectores más reaccionarios de la judicatura y por la voluntad del PP en afianzarse en la demagogia para deslegitimarlo políticamente han provocado que la Moncloa haya optado por la táctica del calamar: esparcir tinta negra para dificultar a Feijóo la visión de la diana.

Solo desde la frivolidad de los argumentarios de índole estrictamente tácticos o demoscópicos puede haber hecho pasar por alto el daño que comportará para el movimiento memorialista en la medida en que alimentará el discurso mantenido por la reacción a lo largo de décadas basado en la idea de que la causa de las víctimas no persigue la verdad, la justicia y la reparación, sino el fomento de la venganza como carburante electoral.

La iniciativa gubernamental, lamentablemente, apuntalará las posiciones de la derecha porque pretende transmitir una normalidad inexistente cuando desde hace décadas la sociedad española vive instalada en una anomalía con respecto a las víctimas. Efectivamente, decenas de miles de ellas murieron entre 1975 y 2007, el año en que se inició un tímido reconocimiento con la ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El propio dirigente que años antes en el Congreso había declarado que era innecesaria, pero que tuvo que impulsarla al requerir apoyos parlamentarios para la investidura en 2004.

Su sucesor tuvo que admitir que con esta ley no se había hecho suficiente justicia y 15 años más tarde, en 2022, nació la ley de Memoria Democrática. Un texto que seguía validando la preconstitucional ley de Amnistía de 1977 y eximía al Estado de responsabilidades patrimoniales, pero que al mismo tiempo cubría algunos déficits anteriores como el reconocimiento de la ilegalidad de las sentencias judiciales. En todo caso, ley tardía porque, víctimas en vida, quedaban muchas menos.

En paralelo los efectos de tanta desmemoria eran evidentes: reivindicar el franquismo había dejado de ser una excentricidad minoritaria reñida con la modernidad para pasar a ser un posicionamiento suficientemente mayoritario como para que se cuestionaran leyes de memoria autonómicas y se difundiera la ideología fascista sin restricciones en las generaciones más jóvenes. Nada que el movimiento memorialista hubiera augurado desde hacía décadas al contemplar tanto desafío. Por eso, Francesc-Marc Álvaro, convertido en la actualidad en el diputado más activo en el Congreso en cuestiones de memoria democrática, reclamaba que el Gobierno dejara de considerar las políticas de memoria la asignatura "maría" de la política y acelerara el despliegue de la ley actual atendiendo a la carrera contra reloj establecida con el revisionismo.

Efectivamente, a principios de 2024 el gobierno reconocía no tener el trabajo realizado en cuanto a la retirada de la iconografía contraria a la memoria democrática, a los estudios para hacer pertinente el reconocimiento y resarcimiento del trabajo forzado y los bienes expoliados, la creación del banco de ADN de las víctimas, la entrega de las declaraciones de ilegalidad de las sentencias, la reparación de las víctimas de la Transición y un largo etcétera. Asimismo quedaba empeñado en impedir conocer la verdad de los hechos históricos al seguir negando la reforma de las leyes de Secretos Oficiales y del Patrimonio Nacional. Cuesta admitir, pues, que habiendo terminado el año con tantos deberes pendientes, se haya sacado del sombrero una propuesta que vuelve a convertir a las víctimas en un producto más de la mercadotecnia política.

Conmemorar la muerte del protagonista de la dictadura más larga de Europa, cuyas víctimas cincuenta años después de su muerte todavía no han sido del todo reparadas, representa normalizar una excepcionalidad tan inadmisible como cruel fue el sufrimiento de una sociedad que no gozó de libertades hasta que el dictador desapareció por imperativo biológico. Desprecio extensible a la verdad histórica. He aquí la prueba: conmemorar la muerte de Franco es hacerlo también en el acto político más importante llevado a cabo en esas mismas horas: el juramento celebrado ante las Cortes franquistas por parte de Juan Carlos de Borbón de los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, fuente de la cuestionada legitimidad de una segunda restauración borbónica encarnada por el actual rey emérito y transmitida por vía hereditaria a Felipe VI.

Una asignatura pendiente condenada a ser, más tarde o más temprano, evaluada, que explica a la vez la no presencia del actual rey en el acto del día 8 y las dudas sobre la implicación de la Corona en los actos previstos.

