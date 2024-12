Valls, ¿kamikaze?

Hace ya muchos años -los del primer tripartito- invité a Manuel Valls, un catalán que era una joven promesa del socialismo francés, a una entrevista en BTV. No la recuerdo bien, pero si una cena posterior con Josep Maria Sala y Adela Ros, entonces asesora de ERC, en la que Valls fue brillante al analizar el incipiente problema de la inmigración. Más tarde, en 2014, el presidente Hollande lo nombró primer ministro. Era cercano a Rocard, que había querido "desdogmatizar" el socialismo francés. Pensé que era un acierto.

Pero la presidencia Hollande no iba bien y me sorprendió una portada del 'Nouvel Observateur', próximo a la izquierda: "Valls: Le socialisme est mort". Un disparate. Era primer ministro socialista, nombrado por un presidente socialista y si quería actualizar ideas -que falta hacía- no podía decir que la ideología que le sustentaba estaba muerta. Como si Juan XXIII, en vez de convocar el Concilio Vaticano, hubiera dicho que en 1958 el cristianismo no tenía razón de ser.

Valls dejó de ser primer ministro. Perdió las primarias socialistas frente a un casi desconocido y de repente aterrizó en Barcelona. Quería ser alcalde. Un amigo, que le animó y luego decía pestes, organizó un encuentro. Fue una conversación agradable. Le dije que no sería alcalde. La suma del Cs, el PSC (entonces muy bajo) y el PP tenía 12 concejales. De 41. Suponiendo que llegara primero y el PSC y el PP subieran mucho, nunca llegarían a los necesarios 21. Y el independentismo y Colau pactarían cerrarle el paso. Se quedó pensativo. Repasó los datos y dijo: no, los números no salen.

Pensé que lo repensaría, pero no. Algún amigo y burgueses cultos y 'desamparados' le respaldaron. Pero no podía ser y no fue. Sacó seis frente a ocho de Collboni y acabó apoyando a Colau para que Ernest Maragall, convertido a ERC, no fuera alcalde.

Pensé que ya sabía que no saldría, pero que con un buen resultado habría podido ser ministro vip de una coalición PP-Cs que 'vendiera' a Europa la política catalana de Rajoy-Rivera. Pero Sánchez ganó la moción de censura y las siguientes elecciones. Entonces fue retornando a la política francesa -con algún fracaso- tras haberse casado con una bella, culta y rica catalana.

Ahora Bayrou, experimentado político centrista, le ha nombrado 'ministre d´Etat' (junto a otros tres 'vicepresidentes') encargándole la cartera de Ultramar, antiguas colonias y hoy departamentos franceses. Bayrou, que no tiene mayoría, desea estar arropado por dos antiguos jefes de gobierno (Elisabeth Borne y él). Y ha dicho que confía en él para la delicada tarea encomendada pese a que "a veces parece un kamikaze" (los pilotos japoneses que iban al suicidio). Y la encuesta diaria, entre sus lectores, del lunes de 'Le Figaro' (derecha) le aprobaba: 55% a 45%.

No, Valls no es un kamikaze sino un atípico catalán que un día triunfó en Francia, que piensa como un francés, que hizo una arriesgada excursión a Catalunya y que quiere dar todas las batallas. Todo un carácter.

