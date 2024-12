La aldea gala de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el Rey Felipe VI (i) a su llegada a la XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). La conferencia se celebra tras más de dos años sin convocarse, en una cita en la que el foco está puesto en la financiación autonómica en Cataluña, aunque el orden del día también incluye vivienda, migración y sanidad. 13 DICIEMBRE 2024;CONFERENCIA;PRESIDENTES;CCAA;COMUNIDADES AUTÓNOMAS C. Ortiz / Europa Press 13/12/2024. PEDRO SÁNCHEZ;REY FELIPE DE ESPAÑA;C. Ortiz;category_code_new / C. Ortiz

No, la cabeza de Pedro Sánchez tampoco rodará este 2024 como nos habían anunciado algunos agoreros, y en el credo sanchista ya se sabe que un día más es un día menos hasta la victoria final. Quien resiste, vence. Y es que la legislatura que tenía que ser el apocalipsis de España va a entrar plácidamente en el año nuevo y está a punto de lograr una plácida velocidad de crucero que no parece que vaya a lograr alterar el Frente Nacional Histérico desesperado por echar al Leviatán socialista del Gobierno.

La política es ante todo la gestión del tiempo, y este corre siempre a favor de Sánchez, que hoy pasará con su media sonrisa otra página más del calendario. Un día más en la oficina, otro año más en el saco, y el presidente que llegó en aquel lejano 2018 tras una moción de censura en la que todo parecía provisional, cumplirá siete años en el cargo, con todas sus noches: ya ha superado en longevidad a la presidencia de Mariano Rajoy y si termina la legislatura solo Felipe González habrá estado más años que él en el cargo, adelantando a Zapatero y Aznar. Sánchez es un ilusionista que hace creer a sus enemigos en su provisionalidad mientras él cultiva más bien su perpetuidad en el cargo. De ahí que no haya nada más grotesco que Feijóo pidiendo cada día la dimisión del presidente, porque en realidad cada "Váyase señor Sánchez", más que un ataque, se ha convertido en un homenaje a su odiado rival. Esta derecha rabiosa pero estéril compite curiosamente para ver quién gana el campeonato nacional anti Sánchez: una carrera fratricida entre Ayuso, que convirtió su discurso de Navidad en una especie de aquelarre contra el presidente del Gobierno, el juez Peinado, que ve cómo ha quedado en nada su asalto en coche a la Moncloa, y el diario 'Abc', al que no le basta con dedicarle 350 portadas al año al anticristo que quiere romper España. No es de extrañar que ante estos dóberman con los ojos incendiados, Feijóo sea, por mucho que proclame una dimisión diaria, el nuevo ‘maricomplejines’ de una derecha siempre insatisfecha en cualquier escenario que no sea ver rodar la cabeza de su enemigo Castellana abajo.

Feijóo sueña en tumbar al demonio, pero cuando coge la calculadora se da cuenta del drama en el que vive desde aquel 23 de julio: por muchas vueltas que le dé, PP y Vox no suman. Su desesperación para llegar a la cifra mágica de 176 le ha llevado últimamente al ridículo de cortejar los siete diputados de Junts, pero enseguida le han tenido que recordar que el demonio independentista es otro tabú infranqueable. El PP termina el año como lo empezó: su irrefrenable ira sencillamente no cuadra con la aritmética. Incluso ha tenido que ver cómo el liberal 'The Economist' saluda a España como la economía con mejor salud de todo el mundo, a pesar del concierto de ladridos furiosos de toda la derecha mediática, empresarial, política y judicial. Es digno de estudio que mientras los ultras neoliberales de derechas conquistan el poder en medio mundo, el denostado Sánchez va salvando pantallas en su particular y cada vez más exótica aldea gala de izquierdas. Con solo un poquito más de perspectiva histórica nos daremos cuenta de la burbuja en la que estamos viviendo.

