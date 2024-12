Un lista sin Elon Musk

Que se acaben las guerras en el mundo, claro. Que la violencia deje de pisotear países enteros y de colarse por las rendijas de las casas. Que termine el hambre, la incomprensión, las fronteras asesinas. Que Elon Musk se haga monje eremita y se dedique a la vida contemplativa. Que el aire se limpie y dejemos de depredar el planeta. Océanos sin plásticos, agua para todos, ciudades sostenibles... Un mundo de igualdad, respeto y libertad. ¿Algo más? ¿Ya he dicho lo de las guerras? Sí, ya está. A ver, releo… ¿No me estaré pasando un poco? Que sí, que es una lista de los deseos preciosa, pero muy realista no es, hay que reconocerlo. Quizá estaría bien algo más accesible o, como mínimo, posible. Sí, será mejor aterrizar.

Que bajen los alquileres (por dios, que bajen de una vez). Que suban los sueldos (por todos los dioses, que suban ya). Que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada. Que los únicos productos asequibles no sean fruto de la explotación. Que Elon Musk descubra el encanto del desierto (y se instale a vivir en un oasis perdido sin conexión). Que los trenes funcionen sin retrasos y que los supermercados 24 horas descansen un poquito… ¿Demasiado prosaico? Sí, quizá faltaría algo de poesía. ¿Cuáles deben ser los deseos más cotizados del año?

Me asomo a Twitter, Bluesky, Instagram, Facebook, TikTok… Parece que hay cierta predilección por cuidarse más. Empiezo a bucear en el tema. Los siete beneficios de caminar. Con caminar no es suficiente. Se necesitan 10.000 pasos al día. Los 10.000 pasos diarios son un mito. Dietas de adelgazamiento. Otra dieta. Y una más. Un experto dice que no nos castiguemos pasando hambre. El uso del hambre en la guerra de Gaza. Israel genocida. Mazón y su comida. Recetas de pasteles. Decoración de repostería. Trucos para acelerar el metabolismo, para hidratar el cabello, para dar una nueva vida a un vestido, para ordenar los armarios, para que duerma tu bebé. Un niño que baila, otro que se cae, uno más que llora. Una canción preciosa. Un poco de odio. Mucho más. Messi y Ronaldo tomándose una cerveza. ¿Perdón? ¿He visto a Messi y Ronaldo tomándose una cerveza? Un abrazo entre Hitler y Stalin, Putin y Trump, Pedro Sánchez y Feijoo… Vale, gracias, Elon Musk. Su IA gratuita y sin cortapisas ha inundado las redes de imágenes falsas de famosos. ¿A quién le importa la verdad? Más recetas. Más dietas. Las mujeres de Siria buscan los cuerpos de sus familiares desaparecidos en los centros de tortura de Bashar al Asad. “Leer mucho te seca el cerebro”, dice un diputado de Vox. ¡Mira, un artículo de Fonalleras! Después lo leo, con más calma. Ahora tengo que… ¿Qué tenía que hacer?

El cerebro bombardeado. ¿Cómo sería volver a vivir sin esa infinidad de palomitas de maíz estallando en el cerebro? Concentrarse o desconectar. Vivir la soledad o la compañía. Levantar la mirada y encontrarse la del otro. Sí, quizá ese es un buen deseo para el 2025. Y que Musk triunfe con su turismo espacial. Marte sería un destino fabuloso para su próxima residencia.

