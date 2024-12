Josep Plana, organizador de fiestones: "Estoy a una o dos llamadas de cualquier persona del mundo"

Josep Plana, exrealizador de 'Operación Triunfo', decidió hace 10 años montar una factoría de eventos bestiales llamada La Puta Suegra. Consiguió cerrar las ruinas de Empúries para la boda de Kimbal Musk –el hermanísimo de Elon–, y que Joey Tempest, el líder de Europe, cantara 'The Final Countdown' en la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Nada le parece imposible..

Antes que nada, ¿una mala experiencia con su suegra?

Con mi suegra estoy súper bien, por suerte. En 2015, cuando fundamos la ‘startup’, elegimos el nombre como una declaración de intenciones dirigida a un público muy, muy concreto.

Gente con mucha pasta.

Gente inconformista que quería vivir una experiencia única. Hemos hecho producciones en las que lo importante era el reto. Los clientes con mucho dinero vinieron a posteriori. La boda de Kimbal Musk fue el punto de inflexión que provocó un cambio en la empresa. Pero hemos tenido clientes especiales que han superado el hecho de bloquear las ruinas.

Kimbal Musk, a su llegada al recinto arqueológido de Empúries, para su boda con Christiana Wyly. / EFE / Robin Townsend

Cuente, cuente.

Recibí una llamada a la una de la madrugada pidiendo cerrar una piscina olímpica a las 8 para dar una clase de waterpolo con un entrenador de la selección. En otra ocasión, a menos de 24 horas de una boda, una pareja nos dijo: "Queremos algo más de espectáculo", y les organizamos hacer puenting desde más de 100 metros de altura. Estos retos de producción son los que nos hacen diferentes.

¿Cómo le llegan las celebridades?

A través del boca-oreja. El contacto viene de personas que han trabajado con nosotros o nos conocen. Lo importante es que haya 'feeling'. Cuando terminan los eventos, suelen convertirse en amigos y prescritores.

"Solo un par de personas y yo sabemos el nombre del cliente. El resto del equipo se refiere al él con un seudónimo del mundo Disney"

¿Qué vale su agenda?

Diría que estoy a una o dos llamadas de cualquier persona del mundo.

¿Los Obama incluidos?

De eso no puedo hablar. Nuestra política de confidencialidad es estricta. Solo un par de personas y yo sabemos el nombre del cliente. El resto del equipo se refiere al él con un seudónimo del mundo Disney. Es la manera de trabajar tranquilos y que los proveedores no varíen los precios en función de quién sea.

¿Cómo se consigue tanto contacto?

Sin querer. Lo importante no es lo que montamos, sino cómo. No es usual que un equipo de 15 personas esté 10 meses volcado en un proyecto, desplazándose a otras ciudades. Solo lo hacen dos o tres agencias en el mundo.

"Es gente que lo tiene todo y lo ha visto todo. Hay que estar a la altura"

¿Está el que le tiende un cheque en blanco y le dice: "Móntame un delirio"?

Sí, sí. Lo importante es conocer su ADN. Es gente que lo tiene todo, lo ha visto todo, ha viajado por todo el mundo, tiene un nivel de cultura impresionante. Y hay que estar a la altura. Hemos tenido médicos, arquitectos e ingenieros trabajando en el equipo, pero el diseño de seguridad, eléctrico y de iluminación se hace en la compañía. Pero, ojo, hay infinidad de ideas que no valen nada. No hay nada más maravilloso que una nota del anfitrión de puño y letra dando las gracias por haber venido. Estas cosas me importan mucho.

¿Hay reglas muy claras en su negocio?

La principal es la humildad. Le siguen la pasión por la singularidad, la transparencia, el compromiso, la resistencia y la dedicación. La Puta Suegra es el Centro de Alto Rendimiento de los eventos.

Imagine que le pido que me monte una Nochevieja disruptiva.

¿Puedo venir a su casa a cenar? Es importante estar en un entorno tranquilo para hablar de todo menos de la fiesta. Lo primero es entender qué es para usted un momento memorable. A partir de ahí, haremos que los invitados pasen por diferentes estados de ánimo, hasta explotar. Para eso utilizamos la ciencia.

"Podemos utilizar frecuencias para excitar a los invitados sin que se den cuenta"

¿Ciencia en un sarao?

Podemos utilizar frecuencias para excitar a los invitados sin que se den cuenta, o echar mano del marketing olfativo para que les apetezca ver una peli con palomitas. Si la fiesta es para 150, podemos sonorizar el evento para mil personas, y solo la vibración y el diseño de sonido harán que la gente esté muy expectante. La parte más chula es hacer la curaduría del evento. Influir de manera subliminal, un poco como el feng shui en el interiorismo, que también utilizamos.

¿No le acongoja un poco servir los caprichos del 1% de la población?

El mismo día de la creación de la empresa dije que montaría una fundación. Empezamos con un proyecto que se llamaba Adopta una Suegra para la lucha contra el alzhéimer. Y en 2025 presentaremos de manera oficial Bésame Mucho, enfocado en la organización de bodas para enfermos que estén en paliativos. Dar un poquito de nosotros y de nuestros proveedores a coste cero para poder hacer una despedida en vida. Y la idea es ampliar la iniciativa a todas las ‘event planner’ del mundo.

