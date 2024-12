Con los pies en el suelo

Quizás lo más relevante de España en el 2024 haya sido la pérdida de la mayoría independentista en las elecciones catalanas y la llegada de Salvador Illa a la Generalitat. Tras una larga etapa en la que la independencia era un gran objetivo que partía a los catalanes, Illa quiere gobernar para todos. Quizás lo consiga.

El PSC es constitucionalista, pero Illa parte de la realidad de que el independentismo perdió su mayoría, pero que tampoco ganó el constitucionalismo. Una hipotética mayoría constitucionalista exigiría los escaños de Vox (11), que evidentemente no lo es. Según las repetidas encuestas del propio CEO de la Generalitat, desde hace años la mayoría no es partidaria de la independencia (54% contra 40% en el último barómetro). Pero si un país muy dividido y fraccionado quiere recuperar la normalidad y progresar no puede ir contra el 40%. El Govern no sólo no debe gobernar contra el 40% sino que debe respetar —palabra que Illa repite— todos los sentimientos.

Por eso en el balance de sus casi cinco meses volvió a repetir la famosa frase de Tarradellas: "Catalunya es un país suficientemente grande para que quepa todo el mundo y demasiado pequeño para que sobre nadie". Es una obviedad preterida. Para muchos independentistas, "el unionismo" existía, pero era algo que "sobraba". Y para mucho constitucionalismo, los nacionalistas e independentistas eran enemigos de la democracia porque estaban contra la Constitución que la restableció. Olvidando tanto unos como otros que el primer partido nacionalista durante años —CiU— fue uno de los padres de la Constitución. Si, Miquel Roca existió.

Vamos más allá. El PSC es socialista, o socialdemócrata, pero el programa socio-económico fijado por Illa, la prosperidad compartida, es amplio y puede atraer a mucha gente de centro. Busca puentes más allá de los dogmas con los electores de buena parte de ERC y Junts. Y con los centristas que buscan cobijo.

Atendiendo a lo que dicen los ciudadanos —la vivienda es el gran problema, según el CEO— el primer objetivo del Govern es la construcción de 40.000 viviendas públicas. No será fácil porque exige mucha inversión y cualquier retraso presupuestario lo complica. Y exigirá superar los estúpidos prejuicios de gran parte de la izquierda (PSC incluido). Pero un objetivo serio debe saber adaptarse. Caso contrario, no se logra.

Y otras metas como las energías renovables —Catalunya lleva un gran retraso—, o más policía para garantizar la libertad en el espacio público, indican que el Govern palpa el jardín en el que vivimos.

Además, cuando Illa dice que quiere gobernar pactando no sólo expresa una convicción, sino también una necesidad. Ha vuelto a exigir que el poder judicial respete al legislativo y no siga impidiendo que la amnistía, votada por las Cortes, sea realidad. Catalunya no será un país normal si Carles Puigdemont, expresident y líder del segundo grupo parlamentario, no puede estar en el Parlament. Y que para venir a Barcelona tenga que burlar a los Mossos.

Además, sólo tiene 42 escaños y para ser investido necesitó los 68 que le aportaron los 20 de ERC y los 6 de los Comuns. Para gobernar y aprobar los presupuestos necesitará revalidar esa mayoría, lo que implicar pactar muchas medidas que a veces serán como mínimo "complicadas". Gobernar sin mayoría exige transaccionar y ganarse día a día la estabilidad.

¿Será débil por tener que pactar con ERC que, como se ha visto, incluso duda de ella misma? En parte sí, pero Illa tiene la "pequeña" ayuda de que —salvo nuevas elecciones que hoy no interesan a nadie— con este Parlament no hay otro Govern posible.

Illa es el president preferido según el último barómetro del CEO y el Govern, con el 4,7%, roza el aprobado que le dan no sólo los votantes del PSC sino también los de ERC y los Comuns. Los de Junts le califican con un 4,5, un suspenso alto. Algo menos que el 4,8 de los conservadores del PP. No es óptimo, pero es lo que hay. Y no está mal si se tiene en cuenta el escepticismo que reina en todos los países europeos.

Illa no lo tiene fácil. Su ventaja —probada— es que hace política no sólo con el corazón —que también—, sino con los pies en el suelo. Palpando la calle, que no siempre está en la calle.

