Ironías navideñas

Estos días los grupos de whatsapp van llenos de mensajes de paz, amor y buenos deseos. Reenviados mil veces, quieren combatir la desesperanza y el dolor que se esparce por el mundo y la premonición de un futuro cada vez más negro. Puede que por contraste con la bilis reaccionaria que corre el resto del año en las redes sociales, lo cierto es que las imágenes y palabras bondadosas se han vuelto vacías. Cada vez más son un tópico que toleramos una vez al año, como los villancicos de Mariah Carey o el Last Christmas de Wham.

Cómo dar sentido al mensaje solidario? Pues un recurso de siempre es la ironía. Pero pienso en una complicidad irónica en positivo, sin sarcasmo, buscando cierta empatía. Estos días, por ejemplo, se ha hecho viral un vídeo creado con Inteligencia Artificial: en él se veían varias parejas de líderes políticos, antagónicos, abrazándose en un ambiente navideño. Aparte de ser gracioso, sólo se entendía desde la ironía de lo imposible: son figuras públicas y los ridiculiza en el amor, no en el odio.

Me atrae más, en todo caso, lo que sale de la inteligencia humana. Pienso en el cómic Milo McCabe y su alter ego, Troy Hawke. Habillado con un batín de seda y modos de gentleman, Troy Hawke se pasea por la calle y se dedica a motivar a los peatones con mensajes positivos, comentando su belleza, la forma de vestir o de andar. Sus vídeos se hacen virales porque siempre habla a favor, en un acto de admiración que es empático y a la vez irónico, y te hace reír por excesivo. “¡Tienes una cara fabulosamente simétrica!”, dice, o “qué piel, eres un as de la hidratación!”. Las personas le miran con desconfianza, pero cuando oyen sus elogios se detienen y le hacen caso. Si alguien le reconoce y le pide un selfie, él dice: “¿Cómo me podría negar? ¡Usted es un huracán tormentoso de positividad!”. Troy Hawke se hizo famoso hace un par de años, en un vídeo con los jugadores del Manchester City llegando al entrenamiento. Les saludaba uno por uno y les decía cosas como: “¡Eres un festival de eficacia física!”. Viendo la triste trayectoria actual del City de Guardiola, quizá deberían ficharlo como motivador.

