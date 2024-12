Tragedia griega en tren y en barco

Ana Karenina ha viajado en tren desde Moscú a Barcelona de la mano de Carme Portaceli y se ha instalado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) hasta la jornada posterior al día de los Santos Inocentes. La tragedia de este personaje se basa en los planteamientos dramatúrgicos de Eurípides, con los que Tolstói fabricó un tocho de novela que ahora se transforma en el TNC en una pieza de teatro literario de minutaje casi wagneriano. Bajo un correcto trabajo de interpretación, Ariadna Gil conduce este drama psiquiátrico que concluye con el suicidio de la protagonista en un andén de estación ferroviaria, precipitándose al paso de un convoy.

La obra está concebida como un producto cultural que se exportará en 2025 a Zagreb, París, Oporto, Bruselas, Amsterdam, Cluj-Napoca (Rumanía) y Miskolc (Hungría). Un personaje que habla en inglés, con traducción simultánea, y el anuncio de media docena de sesiones subtituladas en la lengua de Shakespeare dan a entender cómo funcionará la gira internacional del espectáculo que en el atrevido espacio de Bofill en la plaza de las Glòries, naturalmente, se exhibe en catalán a partir de la conocida traducción que en su día firmó Andreu Nin.

Es más placentero que nos llegue de Rusia esta disección del alma femenina de Tolstói que el escuadrón de soldados Wagner que quería importar Puigdemont, intentona desafortunada que, por suerte, ha quedado aparcada en Waterloo. El TNC nos reconcilia con el inmenso patrimonio artístico de un imperio que algunos miopes quieren censurar por la metedura de pata de Putin en Ucrania.

Hablemos, no obstante, de otro viaje. A finales de septiembre atracó en el teatro Joventut de l’Hospitalet el barco de Juan Carlos I pilotado por Ramon Fontserè. En esta ocasión Els Joglars volvían a Catalunya con El rey que fue, con dramaturgia y dirección de Albert Boadella. La tragedia euripidiana, en este caso, transcurre en la cubierta de una embarcación que realiza una travesía por el golfo Pérsico. Mientras el emérito pretende cocinar una paella en alta mar, van apareciendo los fantasmas que habitan en su biografía: las amantes, los maletines con dinero negro, el 23 F… Resulta encomiable la figura del monarca que, como un guante a medida, encarna Fontserè, de quien fui colega actoral un tiempo. El retrato que Boadella y Fontserè disparan sobre el sucesor de Franco es exacto, certero y contumaz.

Els Joglars son la compañía privada más antigua de Europa y cuentan asimismo con un bagaje de presencia internacional no tan solo en nuestro continente sino en Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Si la señora Portaceli es capaz de importar materia prima rusa para elaborar un buen producto cultural y comercial, ¿por qué no transporta desde Pruit, donde residen Els Joglars, materia prima autóctona, también de primerísima calidad? Eurípides, y los espectadores que llenan cada día el TNC, lo aplaudirían. Ya que en la plaza de Sant Jaume reina un talante esperanzador, sería deseable que no tan solo se pusiera fin a las trifulcas entre galgos y podencos en el panorama político, sino también a las discriminaciones que los gestores culturales ejercen desde sus capillitas.

