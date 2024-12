¿La literatura no sirve para nada?

En uno de estos ejercicios de prestidigitación política que no se cree nadie, la consejera Esther Niubó realizó en el mismo día dos piruetas incompatibles entre sí: primero, anunciar que la literatura catalana y la castellana pasaban a ser asignaturas optativas de bachillerato. Segundo, rectificar y anunciar que en realidad se trataba solamente de un proyecto que "se colgó por error" en el portal de los centros educativos, una excusa poco creíble que pareció sacarse de la manga después de ver el escándalo que se había generado. Siguiendo fielmente la tradición política que dice que está prohibido cambiar de opinión, Niubó se negó a admitir que había rectificado, pero le guste o no, tuvo que recular en tiempo récord viendo que su injustificable anuncio había causado la primera gran crisis en el gobierno de Salvador Illa. La coartada para marginar el estudio de la literatura había sido que era un "requerimiento del Ministerio", puesto que el currículo catalán "no se ajustaba" al último real decreto. Excusas baratas: no habido nunca ninguna directriz estatal que obligara a convertir en optativas las asignaturas de literatura.

Esta vez, el ruido mediático ha servido para salvar la literatura de su decapitación, pero la consejería ha enseñado una patita muy fea y por cierto muy peligrosa. Porque en el trasfondo de este triste asunto no hay solamente un menosprecio a la literatura catalana, como han corrido a denunciar los partidos independentistas, sino algo mucho peor: una ignorancia del poder que ejercen los buenos libros en la formación de las personas, independientemente de la lengua en que fueron escritos. La literatura ha tenido tradicionalmente un grave problema de márqueting, porque no ha servido cómo defenderse de este bulo que dice que no sirve para nada.

Cuando la consejería de Educación optó por convertir las dos literaturas en optativas, lo que nos estaba diciendo, sin decirlo, es que leer una buena novela en realidad es una pérdida de tiempo porque no aporta nada concreto. Al lado de una ecuación tangible, de una norma ortográfica o de la capital de un país, las aventuras de la Colometa o un poema de García Lorca a algunos les parecen vaguedades prescindibles. Justamente esta es la cuestión: los grandes libros no sirven de nada porque sirven para todo. Porque hasta casi provoca vergüenza tener que recordar que la lectura literaria es quizás el mayor regalo que nos han dado para poder dominar el lenguaje, crear relatos, estructurar las ideas y, sobre todo, para entender el mundo y disfrutarlo en toda su dimensión. Que alguien haya pensado seriamente en que la literatura deje de ser obligatoria indica que estamos en manos de gente que en realidad ni siquiera tiene claras las prioridades más elementales.

La única buena noticia de este vodevil es que el primer terremoto del nuevo gobierno catalán lo ha producido un asunto... literario. No todo está perdido: la literatura todavía sirve para algo, ni que sea para causar crisis políticas.

